Un medico in famiglia: la reunion tra nonno Libero e tutti i nipoti a La volta buona

Lino Banfi, Milena Vukotic, Margot Sikabonyi e i fratelli Cadeddu si sono ritrovati nel salotto di Caterina Balivo, riaccendendo la nostalgia per una delle fiction più amate della tv italiana

A distanza di anni dalla fine della serie, i protagonisti di Un medico in famiglia continuano a essere nel cuore del pubblico. Nel corso di una puntata de La volta buona, Caterina Balivo ha riunito alcuni dei volti più amati della fiction Rai, dando vita a un incontro ricco di ricordi, emozioni e aneddoti che hanno riportato gli spettatori indietro nel tempo.

Al centro dello studio, naturalmente, c'è lui: Lino Banfi. L'attore - che l'11 luglio compirà 90 anni - è apparso in forma smagliante, con quella verve che lo ha reso per tutti (anche fuori dal set) nonno Libero, uno dei ruoli più iconici della sua lunghissima carriera. Ironico, tenero, diretto e con la risposta sempre pronta. Accanto a lui Milena Vukotic, l'indimenticabile Enrica, e poi Margot Sikabonyi/Maria Martini.

Una reunion capace di riportare indietro nel tempo chiunque abbia seguito le avventure della famiglia Martini, tra colazioni affollate, problemi di cuore e quella sensazione di casa che la fiction sapeva costruire benissimo.

Un medico in famiglia: Lino Banfi e Milena Vukotic, un'intesa speciale

Lino Banfi e Milena Vukotic

A rendere davvero speciale la reunion di Un medico in famiglia è stata la spontaneità con cui gli attori si sono ritrovati nel salotto pomeridiano di Rai 1. Il clima è stato proprio quello di una rimpatriata autentica e voluta da tutti, fatta di sorrisi, ricordi e dell'affetto per una serie che ha lasciato il segno nel cuore di più generazioni.

Milena Vukotic ha raccontato il suo legame con Lino Banfi con parole affettuose, definendolo "la nostra ancora". Nella fiction erano marito e moglie (ancor prima, in realtà, consuoceri) si sono lasciati e ritrovati, hanno attraversato momenti buffi e difficili, ma sempre con quella leggerezza che era uno dei segreti del successo della serie. E, a quanto pare, qualcosa di quell'intesa è rimasto anche fuori dal set.

Banfi, dal canto suo, ha confermato di avere ancora energia da vendere. E non solo per un'eventuale nuova stagione: l'attore ha scherzato anche sul desiderio di aprire un podcast tutto suo, segno che la voglia di raccontare, commentare e stare in mezzo al pubblico è tutt'altro che finita.

Il collegamento con i "nipoti"

Un medico in famiglia

Il momento più tenero è arrivato quando sono entrati in scena anche i "nipoti" della leggendaria famiglia Martini. Eleonora Cadeddu era in studio ospite di Caterina Balivo, mentre Michael Cadeddu si è collegato dalla Germania, dove vive da tempo e lavora come fantino. Una scelta di vita lontana dalla tv, ma non abbastanza da cancellare il legame con quella grande famiglia televisiva.

Rivedere la "piccola" Annuccia accanto ai "nonni" Lino Banfi e Milena Vukotic ha fatto immediatamente scattare l'effetto macchina del tempo (perché chiamarla nostalgia è riduttivo): per molti spettatori, quei bambini cresciuti davanti alle telecamere sono ancora parte di un immaginario familiare condiviso.

E infatti, più che una semplice rimpatriata, quella a La volta buona è sembrata una festa di famiglia. Con abbracci, battute, ricordi e quel tipo di affetto che non si può fingere.

Un medico in famiglia 11 si farà? Il cast ci spera

Inevitabile, a quel punto, la domanda che i fan si fanno da anni: Un medico in famiglia tornerà con una nuova stagione? In studio nessuno ha nascosto il desiderio di rivedere la famiglia Martini in tv. Margot Sikabonyi ha lanciato un appello chiarissimo: "Forza, fate Un medico in famiglia!". Eleonora Cadeddu ha aggiunto: "Noi ci siamo!".

Anche Lino Banfi ha scherzato sui tempi, con una frase che ha fatto sorridere tutti: "Forse rifanno, se si sbrigano, io e Milena abbiamo altri progetti per i prossimi 10, 20 anni, non possiamo stare ad aspettare". E rivolgendosi a Michael Cadeddu ha aggiunto che, se la serie dovesse tornare, andrebbe a prenderlo "per le orecchie in Germania".

Per ora da parte della Rai non c'è un annuncio ufficiale, ma l'entusiasmo del cast è evidente. E in molti, anche tra il pubblico, ci sperano.