Un figlio di nome Erasmus, trama e cast del film di stasera 30 marzo su Canale 5

Stasera 30 marzo su Canale 5 va in onda Un figlio di nome Erasmus trama e cast del film con Luca e Paolo

Un figlio di nome Erasmus è il film proposto da Canale 5 stasera 30 marzo in prima serata. La pellicola è una commedia diretta da Alberto Ferrari, scritta dallo stesso regista con Gianluca Ansanelli. Trama, trailer e cast del film.

Un figlio di nome Erasmus: Ricky Memphis, Daniele Liotti, Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri in una scena del film

Trama di Un figlio di nome Erasmus

Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo sono quattro amici 40enni chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro hanno amato da ragazzi, quando facevano l'Erasmus in Portogallo. Amalia ha lasciato un'inattesa eredità: un figlio concepito con uno di loro. Ma chi è il padre? Aspettando i risultati del test del DNA, i quattro amici decidono di andare alla ricerca di questo misterioso figlio ventenne in un rocambolesco ed emozionante viaggio attraverso il Portogallo insieme a una ragazza che si offre di aiutarli.

Un figlio di nome Erasmus: un primo piano di Carol Alt

Un figlio di nome Erasmus è stato distribuito nelle sale italiane a partire dal dall'1 luglio 2020 da Eagle Pictures. Il trailer di Un figlio di nome Erasmus è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.

Interpreti e personaggi di Un figlio di nome Erasmus