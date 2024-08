Un disastro di ragazza, John Cena spiega perché la scena di sesso con Amy Schumer è stata “super imbarazzante"

John Cena ha avuto molti momenti indimenticabili di nudo, ma questo non li rende meno imbarazzanti. Dalla sua bravata agli Oscar 2024 alle scene di sesso, l'attore di Jackpot! ha ricordato alcuni dei suoi momenti più imbarazzanti durante una recente intervista al podcast Club Shay Shay.

Tra questi, la sua comica scena di sesso con Amy Schumer in Un disastro di ragazza del 2015, dove Cena interpretava il fidanzato del personaggio della Schumer.

John Cena ha aperto un profilo Onlyfans, ma non per la ragione che pensate

La scena in questione

"Amy è un angelo, ha reso l'ambiente così confortevole, e poi quando ho ottenuto la parte, alla fine mi hanno detto: 'Sì, è una scena di sesso. Vogliamo che tu faccia del sesso elaborato e folle, e tutte le battute che avevi? Probabilmente non le useremo, faremo solo questa scena di sesso acrobatico'", ha ricordato Cena a proposito delle riprese.

John Cena sale sul palco degli Oscar 2024 nudo per presentare il premio per i migliori costumi

"È una produzione grandiosa. Ma il catering era proprio lì, e tutti i tecnici del suono pure", ha continuato la star della WWE. "Ci vogliono tantissime persone per fare un film. Non c'è nulla di intimo. Niente. Quindi è davvero imbarazzante, e lo è ancora di più fare una scena di sesso comica. Mi hanno letteralmente detto: 'Cerca di fare il sesso più imbarazzante che puoi'".

Tuttavia, questo non è stato il peggior ricordo di Cena. L'attore di Ricky Stanicky ha detto che il suo sketch agli Oscar all'inizio di quest'anno, che lo ha visto presentare un premio sul palco mentre era quasi completamente nudo, è stato molto più sgradevole.

"Ero là fuori, in una stanza piena di colleghi. C'erano produttori, registi e attori molto importanti del settore e io sono uscito fuori con le pa**e al vento e con solo un cartoncino che copriva le mie parti intime. Ero tipo: 'É divertente? Ho finito?'".

Dopo aver sentito podcast Schumer, la co-protagonista di Un disastro di ragazza, ha risposto con un video a Cena in cui scherzando ha detto: "John come ti permetti? Quella scena contava molto per me e io ero molto coinvolta. Sono innamorata di te".