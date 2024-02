John Cena ha aperto un profilo Onlyfans, ma non per la ragione che pensate

L'attore ha deciso di aprire un profilo sulla nota piattaforma, divenuta nota per i suoi contenuti per adulti

Con il nome di Ricky Stanicky, John Cena ha aperto un profilo su OnlyFans e ha iniziato a promuoverlo anche su X.

"Hai trovato l'account OnlyFans verificato di Ricky Stanicky; famoso imitatore, filantropo, banchiere d'investimento, socialite, sopravvissuto al cancro e attore di metodo. Iscriviti per ricevere foto e video SPICY!", possiamo leggere nella divertente bio del profilo.

Sebbene possa sembrare che l'attore abbia realmente voluto aprire un profilo OnlyFans dove postare contenuti "hot", la realtà è sotto gli occhi di tutti. L'attore ha registrato il suo profilo sotto il nome di Ricky Stanicky, che altri non è che il personaggio protagonista dell'omonimo film in uscita con l'attore ed ex-wrestler. Quindi, si tratta di una trovata promozionale per il film (su queste pagine potete recuperare il trailer).

Ricky Stanicky

Ricky Stanicky è stato diretto da Peter Farrelly. Nel cast ci sono appunto Cena, Zac Efron, Jermaine Fowler, Andrew Santino, Lex Scott Davis, Anja Savcic, Jeff Ross e William H. Macy. La sceneggiatura è firmata da un team composto da Jeff Bushell, Brian Jarvis, James Lee Freman, Peter Farrelly, Pete Jones e Mike Cerrone.

John Cena si pente delle critiche a The Rock per aver lasciato la WWE per Hollywood: "Sono stato un ipocrita"

La sinossi

Quando tre migliori amici d'infanzia fanno uno scherzo che va storto, inventano l'immaginario Ricky Stanicky perché li tiri fuori dai guai. Vent'anni dopo aver creato questo "amico", Dean, JT e Wes (Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler) usano ancora l'inesistente Ricky come comodo alibi per il loro comportamento immaturo. Quando le loro mogli e partner si insospettiscono e chiedono di incontrare finalmente il leggendario Signor Stanicky, il trio, colpevole, decide di assumere l'attore fallito e sboccato imitatore di celebrità "Rock Hard" Rod (John Cena) per dargli vita. Ma quando Rod si spinge troppo oltre con nel ruolo che sognava da una vita, i tre iniziano a desiderare di non aver mai inventato Ricky.