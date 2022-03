Un compleanno da ricordare diventa una serie prodotta da Selena Gomez

Un compleanno da ricordare potrebbe diventare una serie tv: il film del 1984 è al centro di un nuovo progetto che vede impegnata nello sviluppo anche Selena Gomez.

Nel team del progetto ci sono anche Ranya Saracho e Gabriela Revilla Lugo, che si occuperà della sceneggiatura.

La comedy ispirata a Un compleanno da ricordare - Sixteen Candles si intitola, per ora, 15 Candles e ha come protagoniste quattro giovani di origine latinoamericana che frequentano il liceo e si sentono invisibili mentre si rendono conto cosa voglia dire lasciarsi alle spalle l'infanzia quando stanno per celebrare la stagione della quinceañera, ovvero i festeggiamenti per il loro quindicesimo compleanno.

Selena Gomez è attualmente impegnata nelle riprese della seconda stagione di Only Murders in the Building accanto a Steve Martin e Martin Short. Saracho, invece, si occupa della regia, della sceneggiatura e della produzione della serie Starz intitolata Vida. Lugo, invece, ha lavorato in carriera a progetti come Whiplash, Palm Springs e A Million Little Things.

Un compleanno da ricordare - Sixteen Candles era stato scritto e diretto da John Hughes e aveva come protagonisti Molly Ringwald, Michael Schoeffling e Anthony Michael Hall. Il film raccontava la storia di Sam (Ringwald) mentre organizza il suo sedicesimo compleanno. Dopo aver scoperto che la sorella maggiore Ginny sta per sposarsi il giorno dopo del suo party, Sam si rende conto che la sua intera famiglia si è dimenticata della sua occasione speciale.