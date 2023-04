Un boss in salotto stasera su Canale 5, trama, curiosità e cast del film con Rocco Papaleo

Stasera su Canale 5, in prima serata, va in onda Un boss in salotto: trama, curiosità e cast della pellicola con Rocco Papaleo

Stasera 20 aprile su Canale 5, in prima serata, va in onda Un boss in salotto. La commedia è diretta da Luca Miniero. Il regista ha firmato anche la sceneggiatura. Trama, trailer e cast del lungometraggio.

Un boss in salotto: trama del film del 20 aprile su Canale 5

Cristina è un'energica meridionale trapiantata in un piccolo centro del Nord dove è finalmente riuscita a costruirsi una vita e una famiglia perfette insieme al marito, Michele Coso, e ai loro due splendidi figli. Un giorno Cristina, convocata in Questura, scopre che suo fratello (che non vede da 15 anni) è implicato in un processo di camorra e ha chiesto di poter trascorrere gli arresti domiciliari a casa sua.

Cristina, suo malgrado, accetta e da quel momento i suoi piani e l'ordinatissima routine dei Coso verranno letteralmente sconvolti dall'arrivo dello zio Ciro, un tipo tutto tatuaggi e catene d'oro, poco avvezzo alle buone maniere.

Un boss in salotto: curiosità sul film di stasera su Canale 5

Un boss in salotto è uscito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 1º gennaio 2014 distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Inizialmente il titolo doveva essere La cena dei boss ma durante le riprese il regista Miniero ha cambiato idea perché voleva far comprendere che il boss fosse inserito nella vita quotidiana della coppia, quasi come un ospite a casa propria. Così è stato scelto il titolo Un boss in salotto.

Un boss in salotto: Interpreti e personaggi