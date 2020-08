Un biglietto in due: Will Smith e Kevin Hart star del remake

Gli attori Will Smith e Kevin Hart saranno i protagonisti del remake del film Un biglietto in due, progetto prodotto da Paramount.

Un biglietto in due avrà un remake e i protagonisti del progetto saranno gli attori Will Smith e Kevin Hart, come ha annunciato oggi Paramount, che si occuperà della produzione del film.

La pellicola originale diretta da John Hughes nel 1987 aveva come star gli attori Steve Martin e John Candy.

La nuova versione della commedia Un biglietto in due racconterà la storia di due sconosciuti che devono unire le forze e viaggiare insieme nel tentativo disperato di arrivare a casa in tempo per festeggiare con le proprie famiglie il Giorno del Ringraziamento. I due protagonisti si ritroveranno alle prese con molti disastri e un'incompatibilità evidente.

Kevin Hart e Will Smith saranno coinvolti anche come produttori tramite le loro case di produzione Heartbeat Productions e Westbrook Studios.

La sceneggiatura del film sarà scritta da Aeysha Carr (Brooklyn Nine-Nine, Woke).

Tra i prossimi progetti di Will Smith c'è il reboot della serie cult Willy, il principe di Bel-Air in veste di produttore, progetto che avrà un approccio drammatico alla serie. Kevin Hart, invece, dovrebbe essere la star di Monopoly.