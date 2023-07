Un altro domani, anticipazioni delle trame delle puntate dal 24 al 30 luglio 2023

Le trame delle puntate di Un altro Domani, in onda su Canale 5 dal 24 al 30 luglio 2023, sono disponibili grazie alle anticipazioni. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:35, il sabato alle 15:40 e la domenica alle 15:30.

Un altro domani: una scena

Un altro Domani di lunedì 24 luglio

Tirso capisce di non voler restare a casa di Elena, ma lei lo convince a fermarsi almeno fino a cena, però durante la sera il ragazzo ha nuovamente un capogiro. Mario è convinto che sua nipote sia una brava ragazza e che abbia solo bisogno di tirare fuori il carattere. In realtà Manuela dimostra di sapere il fatto suo e di volersi solo sottrarre ai suoi doveri. Julia e Leo decidono di non vivere più insieme per convincere Diana a tornare a casa. Quando la donna rientra li sorprende dicendo loro che ha cambiato idea e non vuole che sua figlia si sacrifichi per lei, così cominceranno una convivenza a tre. Ventura rivela a Victor che sua madre lo tradiva ed era incinta del suo amante. Il funerale di Ines è stato molto freddo e impersonale, così Linda decide di organizzare una commemorazione al Rio Club. Victor non si presenta e quando Carmen va a trovarlo, lui le dice chiaramente che ha bisogno di stare da solo.

Dopo aver salutato il medico, Tirso confessa finalmente a Elena che gli è stata diagnosticata una leggera atassia e l'amica si offre di aiutarlo con la riabilitazione. Julia è molto preoccupata per lui, ma Tirso rifiuta il suo aiuto. Faustino, il cugino di Linda, vorrebbe che quest'ultima lo assumesse al Rio Club. Dopo svariate discussioni la donna accetta di farlo lavorare al club come cameriere di sala.

Martedì 25 luglio

Patricia chiede ad Angel di intercedere per lei presso Don Francisco, ma il giovane è sempre più convinto che la madre sia la responsabile della morte di Ines. Intanto, Carmen e Victor rompono il fidanzamento. Victor è disperato per la morte della madre e ha bisogno di stare da solo. Manu continua a fingere di essere una ragazza timida e riservata agli occhi dello zio e, per farlo, gli racconta un mucchio di bugie. Maria chiede a Elena di raccontare a tutti della sua scelta, a cominciare da Tirso.

Elena confida a Tirso che Maria in realtà è un ragazzo trans e ha deciso di rendere pubblica la sua scelta. Julia non riesce ad accettare che Tirso non voglia il suo aiuto ed è molto demoralizzata per questo. Leo, per tirarle un po' su il morale, le prepara una sorpresa. Tirso capisce che ha bisogno dell'aiuto di un professionista per riuscire a superare il trauma dell'incidente. Faustino è alle prese con il suo primo giorno di lavoro, durante il quale Linda lo mette a dura prova. Victor, saputo che nella colonia gira voce che tra Patricia e Ventura ci sia una relazione, chiede al padre di mandarla via. La donna è costretta a tornare alla pensione, ma nel tragitto incontra Angel e gli propone di prendere una casa insieme, ma il ragazzo rifiuta. Poco dopo s'imbatte in Francisco, che reagisce con freddezza e lei sembra essere molto provata.

Un altro domani: una scena della serie

Mercoledì 26 luglio

Francisco e Carmen nominano Kiros responsabile della produzione dell'ebanisteria. Patricia è costretta ad accettare la decisione. Escogita, però, un piano per sabotare il ragazzo. Quando Carmen smaschera le sue reali intenzioni davanti a Francisco, Patricia ha un mancamento ed è soccorsa dall'uomo. Mariano cerca di conquistare Linda con l'aiuto di Faustino, ottenendo pessimi risultati. Tirso confida a Leo i suoi problemi di ansia, iniziando una psicoterapia con lui. Capisce di aver bisogno di rallentare, cedendo l'hotel e lo racconta a Elena. Leo, su insistenza di Julia, le rivela la decisione di Tirso di intraprendere una terapia. Mario cerca di convincere Julia ad assumere Manu per lavorare in bottega come sostituta di Cloe. Julia mette alla prova Manu, rendendosi conto che la ragazza non ha nessuna delle competenze richieste. Il sergente confessa a Ventura e a Victor che le indagini sull'omicidio di Ines sono a un punto morto.

Mario chiede a Julia di assumere la nipote Manu nonostante la difficilissima prova che ha dovuto affrontare, terminata in maniera disastrosa. Julia risponde con sincerità, dicendo a Mario che Manu non è in grado di eseguire nemmeno i compiti più semplici. Mario, però, la minaccia di non affittarle più la rimessa per la bottega se non procede con l'assunzione di Manu. Intanto Tirso decide di cedere l'hotel, questione che preoccupa molto Cloe, la quale ormai si è molto affezionata al suo lavoro e di conseguenza non vorrebbe perderlo. A Rio Muni, Carmen trova Victor da solo nella libreria di Ines, ma quando gli si avvicina per provare a dargli conforto, lui le manifesta la sua volontà di lasciarla in quanto vuole affrontare da solo il forte dolore per la terribile perdita della madre, anche se Carmen prova a convincerlo che chiudersi in sè stesso e isolarsi non è sicuramente la soluzione migliore.

Un altro Domani di giovedì 27 luglio

Carmen, dopo un momento di confronto con Kiros, ha il sentore che la fiamma possa essere ancora accesa. Intanto, rivela a suo padre don Francisco i propri sospetti sul coinvolgimento di Patricia nella morte di Ines. Angel cerca di ottenere una confessione con un ingegnoso stratagemma: anche Angel pensa che la madre possa essere coinvolta nella morte di Ines. Intanto Julia si rende finalmente conto di essere innamorata di Tirso e rivela questi sentimenti a Leo. Tuttavia, Leo chiede alla ragazza di provare a dimenticare il rivale e a innamorarsi perdutamente di lui. Diana propone a Tirso di venderle l'hotel. Dani confessa a Ribero di aver passato una piacevole nottata con Manu a bere e ascoltare musica su un prato, ma crede che la ragazza si preoccupi troppo per suo zio Mario.

Un altro domani: una scena della serie

Venerdì 28 luglio

Julia sospetta che il libro "Le avventure di Mia Yaco" racconti in realtà la storia di sua nonna e quindi lo comunica a Carmen che decide di indagare. Intanto, Tirso decide di vendere l'hotel a Diana, a patto che quest'ultima tenga Cloe a lavorare per lei nell'albergo. Oltretutto, la ragazza deve vedersela anche con l'ira di Dani, che ha scoperto di essere stato tradito perché ora Manu è a conoscenza del fatto che lui sia trans. In Africa, Patricia sta quasi per morire di fronte ad Angel, impassibile perché convinto che la madre stia fingendo. Carmen soccorre Patricia, salvandole la vita, ma facendo anche in modo che Francisco si preoccupi per la sua salute e disponga che la donna resti in casa con loro finchè non starà meglio. Nel frattempo, Linda deve affrontare le conseguenze del fatto che Faustino abbia convinto gli altri camerieri a lasciare il Rio Club.

Sabato 29 luglio (ore 15.40)

Tirso, che convive con Elena e Dani, scrive una bellissima lettera a Elena. È grazie ai suggerimenti di Leo che, durante la terapia, Tirso riesce a esprimere meglio i propri sentimenti e ad aprirsi di più con gli altri. Julia scopre che Graciela Solano, l'autrice dei best seller che raccontano la vita di Mia Yako, è solo uno pseudonimo e che il vero autore dei romanzi è, in realtà, Mario. Leo suggerisce a Julia di pubblicare l'incredibile notizia sul giornale, ma la ragazza si rifiuta di farlo.

Don Francisco, malgrado l'opinione contraria della figlia, prende la decisione di far tornare Patricia a vivere insieme a loro. Angel, dopo aver parlato con Victor, si riappacifica con la madre facendole promettere che fra i due non ci saranno più segreti. Kiros cerca in tutti i modi di avere un confronto con Carmen, ma lei lo respinge. Lui è sicuro dei suoi sentimenti, ma la ragazza sta affrontando un periodo complicato e non sa se quello che è successo tra loro sia reale o meno.

Nonostante Julia si impegni a mantenere il segreto di Mario, Diana fa sì che la parola si sparga in un batter d'occhio tra tutti gli abitanti di Robledillo, provocando lo stupore generale e una colossale sfuriata dello scrittore smascherato. Intanto, i piani di Cloe per rimanere a lavorare in hotel sembrano fallire quando Diana scopre che lei e Ribero hanno fatto sparire l'annuncio per la ricerca di personale.

A Rio Muni Patricia si sente vittoriosa, mentre Carmen inizia a pensare di essere destinata a perdere ogni scontro con lei e di dover cambiare rotta dedicandosi finalmente alla ricerca della propria felicità, magari al fianco di Kiros. Nel frattempo, Linda comincia a temere che l'attrazione che prova per Faustino possa finire per farla soffrire e decide di affrontare la situazione una volta per tutte parlandone con il diretto interessato.

Un altro domani: una scena della serie

Domenica 30 luglio (ore 15.30)

Carmen riceve l'inaspettata, ma molto gradita, visita di Dolores, sua madre. Carmen capisce ben presto che Francisco l'ha ingannata per tutti questi anni perché non le ha mai raccontato la verità sulla sua relazione con Patricia e ora Carmen pretende che lo faccia! Patricia è sospettosa perché ha intuito che Carmen non ha passato la notte a casa. La ragazza è stata in una capanna con Kiros, ma sostiene di essere uscita all'alba per passeggiare. Linda è preoccupata perché non ha notizie di Faustino e chiede a Victor di darle una mano a cercarlo.

Mario inizia a raccontare a Julia la storia di Carmen, ma vengono interrotti da Ribero, così rimandano la conversazione alla sera. Elena è preoccupata per Dani, che a sua volta è seccato dalle continue attenzioni della madre e vorrebbe vivere questa relazione con Manu serenamente. Cloe sorprende Manu e Dani mentre si baciano e poco dopo chiede a Ribero di impegnarsi nella loro relazione adottando un cane insieme.