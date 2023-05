Un altro domani: anticipazioni delle trame dal 22 al 26 maggio 2023

Le trame delle puntate di Un altro Domani, in onda su Canale 5 alle 16:50 dal 22 maggio al 26 maggio 2023, sono riportate di seguito. Questa soap spagnola racconta la storia di Julia, una donna di 30 anni che vive nella Spagna contemporanea, e sua nonna Carmen, che nel 1950 sbarca nella colonia spagnola della Guinea Equatoriale. Le loro vite si intrecciano in due epoche diverse. Per seguire Un altro Domani in streaming, in diretta e on demand, puoi visitare il portale Mediaset Infinity.

Lunedì 22 maggio

Continua la battaglia di nervi tra Patricia e Carmen, questa volta con una presa di posizione di Francisco a favore della figlia. Un piccolo segnale che accende la speranza nel cuore della ragazza. La speranza è quella di poter contare sul padre in un eventuale processo contro Victor. Kiros, si rende disponibile ad aggiustare gli scaffali e le porte della libreria di Ines, in cambio di uno sconto sul materiale ordinato. La moglie di Ventura è oggetto di pettegolezzi e di offese, tanto che nessuno si presenta alla richiesta di collaboratori.

Martedì 23 maggio

Linda è sempre più decisa a restare e conserva la sua determinazione e positività, anche se un ennesimo appuntamento "galante" è fallito. Intanto per Julia non è affatto facile ritrovarsi 24 ore su 24 con Diana che cerca di organizzarle la vita. L'iperattività di Diana comincia a essere insostenibile per Julia che, insieme a Leo, inventa una scusa per potersi allontanare temporaneamente dalla madre. Questa decisione, porterà i due a conoscersi un po' meglio e Julia scoprirà che, forse, Leo non è un uomo così irritante. Erik continua a sfidare Mario e la mancanza di professionalità del ragazzo raggiunge un punto di non ritorno.

Mercoledì 24 maggio

In Africa, Victor e Carmen sono sempre più affiatati, ma non sanno che c'è una brutta sorpresa che li aspetta. Enoa, intanto, si sta impegnando al massimo per svolgere il suo ruolo di spia, ma per quanto tempo riuscirà a ingannare Patricia? Nel frattempo, le cose si fanno sempre più difficili per Linda, mentre la decisione di Kiros di conseguire un titolo accademico inizia a creargli problemi nel conciliare le ore di studio con il lavoro in fabbrica.

Giovedì 25 maggio

Gli articoli della fantomatica Julia Maria tornano con ancora più violenza contro gli abitanti di Robledillo. Julia, sopraffatta, teme che le conseguenze siano irreversibili. Intanto tra Mario e Erik, forse e' arrivato il momento del confronto. Nella colonia, la pressione su Victor aumenta, con il processo ormai alle porte. Nonostante la situazione disperata, Carmen non è pronta a rinunciare alla sua lotta per salvare Victor. Le cose non vanno bene neanche per Linda, costretta a tornare nella metropoli. Senza il sostegno economico del padre, non è in grado di vivere a Rio Muni e la festa di compleanno rischia di essere annullata. Julia ce la mette tutta per creare un clima di normalità nella bottega, ma le sue dipendenti, ancora molto arrabbiate con lei, le chiedono di rivolgere loro la parola solo per questioni indispensabili che riguardano il lavoro.

Venerdì 26 maggio

A Rio Muni, Carmen è sempre più determinata a cercare qualche prova che possa scagionare Victor, che, in prigione, parlando con Marcelo, il suo compagno di cella, inizia a temere fortemente per la sua vita. Patricia confida a Francisco le sue preoccupazioni riguardo alla reazione di Ventura in caso di condanna del figlio. Mabale cerca di dissuadere Elena dal continuare a tentare di salvare Victor. Kiros confessa ad Enoa che vuole emanciparsi. Julia vive un terribile momento: gli articoli web che la vedono coinvolta e protagonista hanno allontanato le sue amicizie storiche. Nella sua squadra nasce il sospetto che dietro le storie montante a dovere ci sia Julia, ma un intervento, insperato, di Diana apre la mente a tutti. Comincia la ricerca del colpevole o... dei colpevoli.

Il video riassunto delle trame della settimana è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.