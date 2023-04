Un altro Domani: anticipazioni delle trame dal 3 al 7 aprile 2023

Ecco le anticipazioni di un Un altro Domani per le puntate dal 3 al 7 aprile 2023: la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:50 su Canale 5

Ecco le anticipazioni delle trame di Un altro Domani, relative alle puntate in onda dal 3 al 7 aprile 2023 su Canale 5 alle 16:50. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote in due epoche differenti.

La serie è ambientata nella Guinea spagnola degli anni '50, precisamente a Rio Muni, e nell'odierna Madrid in una cittadina di periferia, chiamata Robledillo de la Sierra.

Un altro Domani è disponibile in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Lunedì 3 aprile

Carmen concorda con Ines che sarà lei a portare le provviste a Victor nel capanno. Francisco avverte Carmen dei rischi che corre aiutando Victor. Ma ogni tentativo risulta inutile. La ragazza è convinta che sostenere il fuggitivo sia una scelta giusta, vista la sua innocenza. Continua a vedere Victor nel nascondiglio e gli consegna una lettera della madre.

Martedì 4 aprile

Carmen pianifica con fermezza e decisione la fuga di Victor cercando l'aiuto di Kyros. Julia, attraverso l'azione dei legali della madre, scopre che il divorzio con Sergio non è mai avvenuto e per la legge risultano ancora sposati. Un inganno studiato da Sergio per mettere le mani sulla metà dell'attività commerciale.

Mercoledì 5 aprile

La situazione è complessa, ma Julia può contare sulla solidarietà dei suoi amici: Olga, Tirso e soprattutto Elena, che è sempre preoccupata per il rapporto con il figlio, Dani. Ventura non smette di controllare Carmen e fa di tutto per scoprire dove possa nascondersi Victor. La Guardia Coloniale e gli uomini di Ventura cercano incessantemente il fuggitivo Victor. Julia confida a Tirso che durante un'accesa discussione ha rivelato a Sergio l'impossibilità di riprendere la loro relazione.

Giovedì 6 aprile

Julia è convinta che la violenta reazione di Sergio sia causata principalmente dalla gelosia: "lei è innamorata di un altro". Nel frattempo Sergio, deciso a vendicarsi, non rinuncia alla metà della attività e si presenta sul posto di lavoro causando reazioni in tutto il gruppo di lavoro. Erik vuole trovare una sistemazione lontano dallo zio e dalla madre. Conquistare una maggiore indipendenza e raffreddare le tensioni familiari, sono i suoi obiettivi principali. In suo aiuto arriva Maria che proporrà a Elena di accogliere il ragazzo a casa.

Venerdì 7 aprile

Le indagini sulla morte di Alicia proseguono e Linda trova il libro "della discordia". La provetta ispettrice è pronta a consegnarlo all'ispettore, ma sia Angel che Ines cercano di evitare che il libro passi nelle mani degli inquirenti. Carmen vuole accelerare le operazioni per far scappare Victor. Ventura scopre che Ines è in possesso del suo libretto degli assegni. Niente toglie dalla testa dell'uomo che la moglie stia facendo di tutto per aiutare Victor. Ogni tentativo di sviare il sospetto è vano. Il controllo asfissiante ritarda la consegna dei soldi a Carmen e la fuga programmata è a rischio. Per evitare ulteriori incidenti, Carmen decide di affrontare il padre.

