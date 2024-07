The Umbrella Academy, pronti a dire addio agli Hargreeves? Ecco il trailer della quarta e ultima stagione

La serie Netflix chiuderà i battenti al termine della quarta stagione, il cui debutto è previsto per il mese prossimo in streaming

Netflix ha diffuso in streaming il trailer della quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy, pronta a dire addio ai suoi numerosissimi fan il prossimo 8 agosto.

Tra gli altri, Nick Offerman si unirà al cast degli ultimi episodi, e i fan possono dare già uno sguardo al suo personaggio nel nuovo trailer. "Il mondo in cui viviamo è una grande bugia", afferma Offerman fuori campo. "Quel ragazzo tentacolo è la chiave per capire tutte le linee temporali".

Sembra che il personaggio di Offerman si stia riferendo a Ben, interpretato da Justin H. Min, la cui storia, che lo ha visto fare ritorno dalla morte, sarà molto importante nella quarta stagione.

The Umbrella Academy, dove eravamo rimasti?

L'ultima stagione, in uscita ad agosto, inizierà dopo la grande resa dei conti della terza stagione all'Hotel Oblivion, che ha resettato la linea temporale del gruppo e ha lasciato i fratelli originali privi dei loro poteri. Ora dovranno "cavarsela da soli e trovare una nuova normalità con prospettive di successo molto diverse", si legge nella descrizione dello show. "Tuttavia, gli aspetti del loro nuovo mondo inquietante si rivelano troppo difficili da ignorare a lungo. Il loro padre Reginald, vivo e vegeto, è uscito dall'ombra ed è entrato nella sfera pubblica, supervisionando un potente e nefasto impero commerciale".

The Umbrella Academy 4: l'ultima avventura degli Hargreeves nel teaser della stagione finale

Allo stesso tempo, "una misteriosa associazione nota come I Custodi tiene riunioni clandestine credendo che la realtà in cui vivono sia una menzogna e che stia per arrivare una grande resa dei conti".

Basata originariamente sulla serie di fumetti Dark Horse di Gerard Way e Gabriel Bá, The Umbrella Academy vede protagonisti Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan e Aidan Gallagher nei panni dei sei fratelli originali. Min, Ritu Arya, Colm Feore, Offerman, Megan Mullally e David Cross completano il cast principale della quarta stagione della serie, prodotta da UCP, una divisione di Universal Studio Group.