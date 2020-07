UltraPop Festival, Salvatore Esposito ospite in diretta stasera su Twitch

Alle 19:00 nel gran finale dell'UltraPop Festival arriva Salvatore Esposito, che ci racconterà in diretta l'evoluzione del suo Genny Savastano di Gomorra.

L'UltraPop Festival porta Salvatore Esposito, il Genny Savastano di Gomorra, in diretta su Twitch stasera dalle 19:00! Da ragazzone malleabile a spietato gangster criminale. Da pedina nelle mani dagli altri ad abile manipolatore del potere.

Prima di raggiungere il successo Salvatore Esposito, nato a Napoli il 2 febbraio 1986, ha studiato recitazione presso la Scuola di cinema di Napoli per poi trasferirsi a Roma dove ha studiato con l'acting trainer Beatrice Bracco, l'esordio televisivo arriva nel 2013 con la serie televisiva Il clan dei camorristi, dove interpretava il ruolo di Domenico Ruggiero. Da lì in poi la strada si è spianata e il suo arrivo in Gomorra - La Serie nel 2014 è stato il trampolino di lancio definitivo.

Gomorra - La serie: Marco D'Amore e Salvatore Esposito in una scena della serie

Il suo Genny Savastano ha avuto un arco narrativo e di trasformazione davvero esaltante, da impaurito e preda a terribile leader, tanto che durante un'intervista con Valentina Ariete per Movieplayer, Salvatore ha dichiarato che l'unica morte che vede per il suo personaggio è 'epica': "Vorrei che Genny fosse bruciato da un drago di Daenerys! Vorrei fare un super mash-up, anche perché ce lo vedrei Genny che prende il posto del Re della Notte. Genny sarebbe il Re e basta." Di questo e di molto altro parleremo a partire dalle 19:00 su Twitch, da non perdere!

Gomorra, video intervista a Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito il "team Savastano"

