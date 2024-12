Salvatore Esposito, la star di Gomorra, entra nel cast di Maserati: The Brothers

Le riprese del film Maserati: The Brothers sono iniziate in Italia e nel cast ci sarà anche l'attore italiano Salvatore Esposito.

Salvatore Esposito, star di Gomorra, è entrato nel cast del film Maserati: The Brothers, le cui riprese sono attualmente iniziate in Italia.

A produrre il progetto ambientato nel mondo delle corse automobilistiche sarà Andrea Iervolino tramite la sua nuova casa di produzione.

Il film biografico su Maserati

Alla regia di Maserati: The Brothers ci sarà il regista Bobby moresco e i ciak si svolgeranno tra Modena, Bologna e Cinecittà Studios a Roma.

Nel cast, oltre a Salvatore Esposito, ci saranno Michele Morrone, Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba e Maya Talem.

Salvatore Esposito farà parte del cast del film

La casa automobilistica Maserati è stata fondata nel 1914 dai fratelli Alfieri, Ettore ed Ernesto. La casa automobilistica è stata legata al mondo delle corse e del lusso. Alfieri Maserati, nel 1927, era impegnato in una corsa a Messina quando ha avuto un incidente in cui ha quasi perso la vita. Alfieri morì pochi anni dopo, il 3 marzo 1932, all'età di 44 anni per complicazioni legate a quell'incidente.

Nel 1937 i fratelli hanno poi venduto la maggioranza delle azioni dell'azienda e ora il marchio Maserati è di proprietà della Fiat.

I recenti progetti dell'attore italiano

Salvatore Esposito, recentemente, a livello internazionale ha fatto parte del cast di Nella tana dei lupi 2, della serie Fargo e di Taxi 5.

L'attore è inoltre protagonista di Piedone - Uno sbirro a Napoli, serie sarà composta da quattro episodi che introdurranno Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con l'ormai mitico Piedone Lo Sbirro (1973). Silvia D'Amico interpreta nelle puntate la commissaria Sonia Ascarelli, a capo del distaccamento di Polizia al porto di Napoli, e Fabio Balsamo veste i panni dell'ispettore aggiunto Michele Noviello. Scoprite in anteprima i segreti della serie in arrivo su Sky leggendo il resoconto della nostra set visit di Piedone - Uno sbirro a Napoli.