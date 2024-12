Salvatore Esposito, star di Gomorra, fa chiarezza sul procedimento penale in cui è coinvolto

L'attore Salvatore Esposito ha utilizzato sui social per chiarire alcune notizie apparse online riguardanti un procedimento penale in cui è coinvolto.

Salvatore Esposito, star della serie Gomorra con la parte di Gennaro Savastano, è coinvolto in un procedimento penale e ha dovuto rilasciare un comunicato ufficiale sui social per spiegare la situazione.

L'attore ha infatti spiegato che in alcuni articoli di giornale sono state rivelate notizie riservate ed è stata violata la sua privacy.

La spiegazione di Esposito

Nel suo post pubblicato online, Salvatore Esposito ha raccontato: "Alcuni di questi articoli, in modo approssimativo e francamente indecoroso, utilizzano nomi e immagini di personaggi da me creati, senza alcun rispetto, riportando presunte mie dichiarazioni al riguardo con tanto di virgolettato".

La star del piccolo schermo ha voluto chiarire di non aver mai rilasciato commenti o dichiarazioni in merito al procedimento in corso legato a una società nata per scoprire giovani talenti del calcio che si è rivelata una truffa, chiedendo quindi la rettifica da parte dei quotidiani che hanno riportato delle parole che non ha mai pronunciato.

Salvatore Esposito, la star di Gomorra, entra nel cast di Maserati: The Brothers

Esposito, che sarà impegnato in queste settimane sul set del film dedicato alla vita di Maserati, ha quindi aggiunto che attende che la giustizia faccia il suo corso, dando la sua totale fiducia all'Autorità Giudiziaria. Salvatore ha voluto chiedere ulteriormente di rispettare la sua privacy e quella delle altre vittime.

Il protagonista di Gomorra ha voluto inoltre chiarire che ogni commento o dichiarazione ufficiale riguardante la vicenda saranno compiuti attraverso i mezzi che ritiene più opportuni.

Secondo il quotidiano La Repubblica, le indagini proseguiranno per circa sei mesi, dopo che la giudice per le indagini preliminari, Benedetta Mastri, ha deciso di non archiviare il caso.