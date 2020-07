UltraPop Festival, lo scontro Marvel vs DC arriva stasera su Twitch

Oggi l'UltraPop Festival va alla scoperta dei supereroi più iconici degli universi Marvel e DC: tra fumetti e cinema, scopriamo come si scrive e mette in scena la nuova mitologia con tanti ospiti a partire dalle 17:00!

Marvel e DC sono due universi cinematografici che portano ogni anno al cinema un'infinità di spettatori, incassi e fenomeni mediatici. Grazie alla figura di Thanos abbiamo assistito alla parte finale della Fase 3 del MCU, quindi a partire dall'autunno 2020 vivremo l'apertura dell'attesissima Fase 4. Ad aprire le danze arriva Black Widow, uno spy thriller che racconta le vicende di Natasha Romanoff dopo le vicende di Captain America: Civil War. A seguire, nel febbraio del 2021, toccherà a Eternals, film cosmico diretto da Chloe Zhao che introdurrà l'omonima razza aliena immortale creata dai Celestiali, entità che abbiamo già visto in Guardiani della Galassia e il suo sequel (mentre Thanos, che nei fumetti è un ibrido tra gli Eterni e i Devianti, è stato l'antagonista principale della Infinity Saga).

Marvel vs. DC: Confronto tra i due colossi del fumetto sullo schermo

Doctor Strange: Benedict Cumberbatch in una foto promozionale del film

Nel 2021 ci saranno, per la prima volta, quattro film del MCU nello stesso anno solare: dopo il debutto degli Eterni toccherà a Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, seguito a ruota da Doctor Strange in the Multiverse of Madness, titolo che allude esplicitamente al concetto delle dimensioni parallele (sarà, a detta di Scott Derrickson, il primo film spaventoso del franchise). Durante l'estate, tra quei due titoli, toccherà a Spider-Man, protagonista di un terzo film in solitario ancora senza titolo e realizzato, ancora una volta, in collaborazione con la Sony. Infine, per chiudere questa Fase al cinema, un altro ritorno, duplice: quello del Dio del Tuono e del regista Taika Waititi, con Thor: Love and Thunder, adattamento della recente storyline fumettistica dove Jane Foster ottiene i poteri di Thor.

Questo nel 2022, anno che sulla carta vedrà sullo schermo due Fasi, una dopo l'altra, poiché nei mesi successivi arriveranno Black Panther 2 e Captain Marvel 2, ufficialmente parte della Fase 5. Quest'ultima, stando a dichiarazioni varie, conterrà anche il ritorno di Ant-Man e dei Guardiani della Galassia. Parleremo di questo e di molto altro ancora a partire dalle 17:00 con il fumettista Carmine Di Giandomenico, Stefano Landini, Andrea Bellusci, Giovanni Zaccaria e Giuseppe Grossi.

