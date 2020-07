UltraPop Festival, il nuovo Dune protagonista stasera su Twitch

All'UltraPop Festival su Twitch oggi si parla di Dune, l'ambizioso progetto di Denis Villeneuve, già portato in sala da David Lynch.

L'UltraPop Festival, alle 18:00 su Twitch, presenta il panel dal titolo Dune: una nuova saga di successo? Ad adattare l'opera di Frank Herbert ci aveva già provato David Lynch, ma riuscirà Denis Villeneuve a rendere giustizia al romanzo e gettare le basi per una saga cinematografica di successo?

Dune, romanzo di fantascienza di Frank Herbert pubblicato nel 1965, è il primo dei sei volumi che formano il Ciclo di Dune. Quest'opera è considerata uno dei capolavori del genere fantascientifico, detiene infatti ad oggi il record di vendita per un romanzo che tratta questo tipo di temi, ben 12 milioni di copie. Il grande successo di Dune ha portato molti registi a volerne fare un adattamento: Alejandro Jodorowsky, per esempio, aveva in mente di farne una pellicola incredibilmente ambiziosa, con un cast che includeva addirittura Orson Welles e Salvador Dalì.

Jason Momoa in una foto del film Dune, del 2020

Dino de Laurentis ingaggiò poi un allora giovanissimo David Lynch, che nel 1984 ne fece un film che si allontanava parecchio dal romanzo originale. Alla fine del 2016 viene annunciato che la Legendary Entertainment aveva acquistato i diritti per Dune e che Denis Villeneuve, regista conosciuto per Arrival e Blade Runner 2049, ne avrebbe fatto un altro adattamento. Di questo e di molto altro parleremo dalle 18:00 con Victorlaszlo 88, Nanni Cobretti, Giulia Bifrost e Emanuele Gregori.

Dune: la prima immagine di Timothée Chalamet nel film di Denis Villeneuve

