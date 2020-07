UltraPop Festival, il cinema di Christopher Nolan stasera su Twitch

C'è chi lo ritiene un genio, chi un sopravvalutato: Christopher Nolan è certamente un regista amatissimo, ma anche un autore che divide e fa discutere come pochi altri. All'UltraPop Festival è protagonista di un panel interamente dedicato, in diretta dalle 17:00 su Twitch!

A 10 anni dall'uscita di Inception e a poche (speriamo!) settimane di distanza dall'arrivo di Tenet, suo nuovo attesissimo film, facciamo un punto della situazione sulla sua carriera e sulla sua personalissima visione del cinema con Gabriele Pati, Giovanna Delvino, Valentina Ariete e Emanuele Gregori. Tenet, uno dei film più attesi del 2020, è il nuovo gustoso progetto di Nolan e si preannuncia un intricato thriller spionistico internazionale interpretato da John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki; con loro Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Himesh Patel e Kenneth Branagh.

Dalla speranza di Dunkirk al ritorno del Cavaliere Oscuro: imparare a resistere con Christopher Nolan

Dunkirk: Christopher Nolan e Kenneth Branagh sul set del film

In Tenet un misterioso agente segreto entra a far parte di un'associazione nota come Tenet che ha il compito di sventare una minaccia globale peggiore della Terza Guerra Mondiale. Da quanto anticipato dal trailer, il film avrà a che fare con l'inversione del tempo e sarà denso di spettacolare sequenze ricche di effetti speciali. In origine, l'uscita di Tenet negli USA era fissata al 17 luglio. L'uscita è poi slittata in seguito al peggioramento dell'emergenza sanitaria negli Stati Uniti prima a fine luglio poi al 12 agosto (il 26 agosto in Italia), ma c'è il rischio concreto che Warner Bros. rinvii ulteriormente la release.

