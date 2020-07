UltraPop Festival, il cast di Skam Italia ospite in streaming oggi su Twitch

Si può piangere, ridere, crescere e dare voce a una generazione tutto in una sola serie? Partendo dal formato originale norvegese, Skam ITALIA c'è riuscita: il teen drama, ospite dell'UltraPop Festival, ideato da Ludovico Bessegato ha cambiato il modo di rappresentare gli adolescenti nella tv nostrana, diventando un'eccellenza del genere (e non solo). Scopriamo perché insieme al cast in streaming su Twitch dalle ore 17:00!

Skam Italia è uno degli eventi seriali teen degli ultimi anni in Italia, nato come remake della omonima serie norvegese, e ha saputo proporre la quotidianità di un gruppo di liceali romani così com'è, fuori dagli stereotipi dell'adolescenza, raccontando tematiche importanti come la solitudine, l'identità, la definizione dell'orientamento sessuale e i disordini psichici, le relazioni sentimentali, i disturbi alimentari, il sexting e la violenza giovanile.

La quarta stagione di Skam Italia vede protagonista Sana (Beatrice Bruschi), una ragazza italiana di seconda generazione, musulmana praticante. Sana, dopo aver cercato negli anni, un equilibrio tra i suoi valori e quelli delle sue compagne di liceo e della società italiana, della quale si sente orgogliosamente parte, si troverà ad affrontare situazioni che metteranno lentamente in crisi questa armonia. In un processo di crescita che farà emergere alcune distanze tra lei e il suo gruppo di amiche storiche, Sana dovrà trovare un compromesso tra i suoi valori religiosi e i suoi sentimenti per Malik (El Mehdi Meskar), un amico del fratello con cui è nata una forte intesa. Parleremo di questo e di molto altro con Federico Cesari, interprete di Martino, e Beatrice Bruschi.

