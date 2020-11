Ulisse: omaggio a Gigi Proietti con la puntata su Cleopatra, stasera su Rai1

Stasera su Rai1, come sempre alle 21:25, torna Ulisse, il programma di divulgazione di Alberto Angela, e lo fa con una puntata che rende omaggio a Gigi Proietti, collaboratore tra i più assidui del programma.

Per ricordarlo degnamente, si rivedrà una delle puntate del 2018, nella quale Proietti dal Foro Romano recita magistralmente la shakespeariana orazione di Antonio in morte di Cesare. La puntata è dedicata a Cleopatra, una delle figure femminili più famose e affascinanti della storia. Alberto Angela guiderà i telespettatori in un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta del mondo all'epoca di Cleopatra descrivendo le tappe fondamentali della sua vita e quegli eventi che cambiarono per sempre il destino della storia contribuendo alla nascita del grande Impero Romano.

Partendo dal Colosseo, simbolo della civiltà romana, attraversando l'antico Egitto e l'antica Roma e facendo tappa al Museo Egizio di Torino, Alberto Angela ricostruirà la storia dell'ultima regina d'Egitto, una donna che ha avuto una vita straordinaria, segnata da intrighi di corte, cruenti battaglie e grandi storie d'amore, la cui leggenda è riuscita ad attraversare i secoli giungendo fino a noi. Di notte, nell'atmosfera incantata del Foro, Gigi Proietti recita uno dei più celebri monologhi scritti da Shakespeare, la famosa orazione funebre con cui Antonio riuscì a conquistare il popolo romano, subito dopo la morte di Cesare. Con il suo innegabile fascino e la sua arte sapiente, Proietti riesce a far rivivere le ambiguità e le ambizioni che si nascondono nelle parole di Antonio, apparentemente piene di elogi e commozione.