La sposa!: Christian Bale urlava per non impazzire durante le sei ore di trucco: "Liberavo la disperazione"

Intervistato da Entertainment Weekly, Christian Bale ha raccontato di aver trascorso sei ore al giorno al trucco per interpretare il Mostro di Frankenstein nel nuovo film diretto da Maggie Gyllenhaal, La sposa!, rilettura in chiave moderna del classico del 1935, La sposa di Frankenstein.

Nel ruolo della protagonista femminile è stata scelta Jesse Buckley, recentemente candidata all'Oscar come miglior attrice per Hamnet di Chloé Zhao. Per non impazzire durante le lunghe ore di trucco, Christian Bale ha confessato di aver urlato diverse volte.

Le urla di Christian Bale sul set di La sposa!

"Urlavo come un pazzo, ogni giorno" ha dichiarato Bale "Solo per [liberare] la disperazione, tutta quella tensione che devi trattenere quando resti immobile per così tanto tempo" ha raccontato Bale spiegando come facesse a evitare di 'impazzire' nel corso delle sei ore di trucco.

Jessie Buckley in una scena de La sposa!

"Non volevo farlo mentre andavo al lavoro in macchina perché pensavo di poter causare un incidente. E non volevo farlo da solo perché temevo che tutti pensassero che stessi dando di matto" ha proseguito "Alla fine è rimasta coinvolta tutta la troupe, perché la gente ci sentiva urlare. Aprivamo le porte e, gradualmente, un po' come la rivoluzione della Sposa, alcune persone dicevano: 'Possiamo farlo anche noi?'. E alla fine c'erano tipo 30 persone che ci sentivano e correvano verso la roulotte del trucco per partecipare e urlare anche loro".

Le trasformazioni fisiche di Christian Bale

Non è la prima volta che l'attore premio Oscar si dedica a dei cambiamenti fisici per interpretare un personaggio. In passato, seguì una dieta esclusivamente proteica per aumentare la propria massa muscolare per American Psycho mentre perse circa 27 kg per L'uomo senza sonno.

In seguito, aumentò di nuovo di peso per il ruolo di Bruce Wayne/Batman nella trilogia di Christopher Nolan sul Cavaliere Oscuro. Ora una nuova trasformazione ne La sposa! di Maggie Gyllenhaal in cui recita al fianco di Jessie Buckley, Peter Sarsgaard, Annette Bening, Pénelope Cruz e Jake Gyllenhaal.