UCI Luxe Maximo, da oggi a Roma la nuova sala cinematografica di lusso

Dal 20 maggio UCI riparte in molte città e con UCI Luxe Maximo offrirà agli spettatori di Roma una sala cinematografica di lusso per un'esperienza del tutto inedita: scopriamola insieme!

UCI Cinemas, il più importante Circuito cinematografico presente in Italia con 43 strutture multiplex e 440 schermi, è lieta di annunciare che da oggi 20 maggio UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Bicocca, UCI Casoria, UCI Como, UCI Curno, UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara Genova, UCI Fiume Veneto, UCI Gioia del Colle, UCI Lissone, UCI Marcianise, UCI Meridiana Bologna UCI Certosa Milano, UCI Milanofiori, UCI Molfetta, UCI Orio, UCI Piacenza, UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Romaest, UCI Romagna, UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Verona e UCI Luxe Palladio Vicenza e UCI Luxe Marcon Venezia riapriranno al pubblico con la ripresa delle proiezioni. Si tratta della prima riapertura da inizio 2021 e che prevede una progressiva riapertura delle restanti multisale del Circuito nel corso delle prossime settimane.

Quella di UCI Luxe Maximo, Il primo nella capitale, sarà invece una nuovissima apertura e offrirà agli spettatori un'esperienza cinematografica di lusso, grazie alle poltrone reclinabili di ultima generazione presenti in tutte le sue 7 sale, alla straordinaria qualità delle proiezioni e delle offerte e alla nuovissima sala iSense, dotata di proiettore 4K Laser e sistema audio Dolby Atmos. UCI Luxe Maximo è presente all'interno del Maximo Shopping Center, Via Laurentina 865, Roma. Il cinema, al piano +2 del centro, è posizionato in un'area strategica, interamente dedicata all'intrattenimento e al Food di ultima generazione.

Al fine di garantire il massimo del comfort agli amanti del grande schermo, all'interno delle 7 sale di UCI Luxe Maximo, sono state introdotte poltrone di lusso reclinabili di ultima generazione disposte in modo tale che tra una fila e l'altra gli spettatori possano avere uno spazio per le gambe superiore di tre volte rispetto a quello esistente nelle normali sale cinematografiche. Tutte le poltrone sono dotate di tavolino a uso esclusivo dello spettatore che ha la possibilità di vivere la sua esperienza cinematografica in una maniera ancora più personale.

Grazie a un miglior posizionamento dei proiettori e degli altoparlanti all'interno delle singole sale e agli extra schermi, UCI Luxe Maximo è in grado di massimizzare la qualità delle proiezioni in termini di immagini e suoni. UCI Luxe Maximo dispone anche della nuovissima sala iSense, la migliore esperienza cinematografica di UCI. La sala iSense, anche questa con poltrone reclinabili, è progettata appositamente per dare ai film la massima qualità del suono e dell'immagine. Grazie al proiettore 4K e il sistema audio Dolby Atmos i clienti potranno vivere i film con immagini più brillanti e un audio cristallino da ogni direzione.

UCI Luxe Maximo inoltre, appena le disposizioni lo permetteranno, offrirà una vasta gamma di opzioni di cibo e bevande, come popcorn aromatizzati, pizze, panini, snack golosi. Così come presso UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Luxe Marcon e UCI Luxe Palladio, la nuova multisala di Roma ospiterà l'Oscar's Bar che proporrà cocktail, aperitivi, vini di qualità e birre artigianali. In più ci saranno gli innovativi distributori Coca Cola Freestyle, per consentire agli utenti di ordinare le bevande anche direttamente dal display del proprio smartphone. Non sarà così più necessario alcun contatto con la macchina che erogherà la bibita scelta in tutta sicurezza e comodità. Coca Cola Freestyle attraverso un touchscreen e la tecnologia del microdosaggio dà la possibilità di scegliere fra più di 100 prodotti gassati e non, fra cui oltre 70 bevande a basso o nullo contenuto calorico e più di 90 senza caffeina. Saranno inoltre disponibili la Fanta e Coca Frozen, le famose bevande in versione ghiacciata.

Oltre a tutti i film in programmazione, nella multisala saranno inoltre proiettati concerti musicali, eventi sportivi, opere liriche, teatro, manga e film in versione originale. Gli spettatori potranno usufruire delle tariffe agevolate che il Circuito UCI prevede per gli amanti del cinema. Prima fra tutte, quella legata al piano di fidelizzazione che consente di ottenere sconti e biglietti omaggio attraverso l'attivazione delle tessere SKIN ucicard (SKIN Cinema, SKIN Student e SKIN Family). La multisala offrirà la possibilità di organizzare conferenze aziendali, lanci di prodotto, meeting su più cinema contemporaneamente grazie ai collegamenti in streaming o via satellite da qualsiasi parte del mondo, con un servizio di eccellenza audiovisiva. Tra gli eventi a disposizione della clientela anche premiére mondiali, anteprime riservate con attori e prime visioni riservate. Attivi anche tutti i servizi e le promozioni che facilitano l'accesso nelle sale, come la App gratuita del Circuito che consente il check-in in sala senza il passaggio alle casse, le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto e il call center (892.960).

Nell' UCI Luxe Maximo, come per tutti gli altri cinema, sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico, come le misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri. Al ritorno in sala, gli spettatori potranno assistere a film come: Il cattivo poeta (01 Distribution), Io rimango qui (Notorious), Il Sacro Male (Warner), Un altro giro (Medusa), Morrison (Vision), nell'attesa dei grandi blockbuster di quest'anno come: Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga, Fast & Furious 9 - The Fast Saga, Black Widow, Top Gun: Maverick e l'attesissimo No Time to Die.

Ramon Biarnès, Managing Director ODEON Cinemas Group Southern Europe (Spagna, Italia, Gemania e Portogallo) ha dichiarato: "Siamo felici di dare il benvenuto ai nostri ospiti per vivere di nuovo insieme l'emozione del cinema sul grande schermo dal 20 maggio. I nostri colleghi hanno lavorato instancabilmente per garantire di essere pronti a riaprire in sicurezza, e vorremmo ringraziarli enormemente per i loro incredibili sforzi e il continuo duro lavoro. Sappiamo che i nostri clienti sono entusiasti di tornare e non vediamo l'ora di poter vivere di nuovo insieme la magia del cinema, con la nostra passione, offrendo un'esperienza entusiasmante. Il benessere dei nostri ospiti e dei nostri colleghi è la nostra massima priorità e in tutti i nostri siti saranno presenti tutte le misure di sicurezza indicate dalle disposizioni, con rigorosi protocolli di distanziamento sociale in atto, per garantire che gli spettatori possano godersi l'esperienza cinematografica UCI nell'ambiente più sicuro".