Twisters: Steven Spielberg ha cambiato un elemento, Anthony Ramos: 'Per me è stata una sorpresa'

Steven Spielberg ha deciso di intervenire in prima persona durante la lavorazione di Twisters, sequel autonomo del cult catastrofico degli anni '90 Twister. Il regista, che partecipa alla produzione del film con la sua casa di produzione Amblin Entertainment, ha voluto cambiare un dettaglio del film.

A svelare questo aneddoto è stata una delle star del film, Anthony Ramos, in una recente intervista. Inizialmente Ramos doveva utilizzare un accento del Sud ma il regista gli disse utilizzare il proprio dialetto:"Mi è stato detto che Steven [Spielberg] ha detto 'No, voglio che lo faccia nel suo dialetto'. È stato figo e un po' sorprendente per me, perché non ho mai sentito nessuno parlare nel mio dialetto in un film di tale portata e in un luogo come l'Oklahoma. Un dialetto del nordest di New York, latino. Mi fa sentire che per un ragazzo del quartiere è possibile frequentare una scuola come la OU, studiare meteorologia, essere un brillante meteorologo ed un cacciatore di tempeste. È una cosa che un ragazzo come me pensa di poter fare. Ho pensato fosse davvero figo"

Twisters: Glen Powell e Daisy Edgar-Jones in una scena del film

Scelte di regia

Inizialmente, Steven Spielberg era stato in lizza per dirigere Twister, in uscita nel 1996, così come James Cameron, Tim Burton e Robert Zemeckis ma alla fine rinunciarono tutti al progetto. Dopo il successo nella sua opera prima nel 1994, Speed, Jan de Bont venne scelto da Spielberg in persona. Michael Crichton, famoso per Jurassic Park, insieme alla moglie Anne-Marie Martin, scrissero la sceneggiatura. Spielberg rimase come produttore e fu determinante nella scelta di Helen Hunt, che inizialmente era restia a partecipare al progetto.

Twisters, sequel autonomo del primo film, segue un team completamente nuovo di cacciatori di tempeste che si trovano nel bel mezzo di una lotta per la loro sopravvivenza, mentre più fenomeni convergono al cento dell'Oklahoma. Nel ricco cast del film figurano Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos nel ruolo di Javi, colui che inventa un metodo rivoluzionario per tracciare i tornado.