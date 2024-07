Twisters: da oggi al cinema la coppia di cacciatori di tornado più sexy

Un sequel mozzafiato che mira a diventare uno dei blockbuster dell'estate 2024. A quasi trent'anni dall'originale arriva oggi al cinema Twisters, sequel ideale del cult di Jan De Bont incentrato su un gruppo di cacciatori di tempeste alle prese con una serie impressionante di tornando. Supportato da spettacolari effetti speciali e da un cast di giovani attori di talento, il sequel contiene numerose sorprese che cattureranno gli spettatori.

Uno dei film più attesi al cinema dell'estate 2024, Twisters vede l'attrice inglese Daisy Edgar-Jones nei panni di Kate Cooper, un'ex cacciatrice di tempeste che ora studia la formazione dei tornado attraverso modelli matematici dopo essersi allontana dalle regioni più a rischio. Anthony Ramos interpreta Javi, amico e collega di Kate, mentre Glen Powell interpreta Tyler Owens, un famoso cacciatore di tempeste e star dei social media. Con loro nel cast Brandon Perea, Sasha Lane, Kiernan Shipka, David Corenswet, Nik Dodani, Daryl McCormack e Maura Tierney.

Twister, se un film del 1996 ci avvisava del cambiamento climatico

La sinossi di Twisters

Come rivela la recensione di Twisters, dopo essere sopravvissuta a una tempesta catastrofica quando era studentessa universitaria, Kate Cooper (Jones) ha lasciato la prima linea della caccia alle tempeste per esaminare i loro schemi dietro una scrivania a New York City. Reclutata dal suo amico Javi (Ramos), Kate torna a Tornado Alley per sperimentare un rivoluzionario sistema di tracciamento. All'arrivo nelle Grandi Pianure, Kate incontra Tyler Owens (Powell), cacciatore anticonformista star dei social media che pone se stesso e il suo team a rischio visto il suo approccio spericolato alle catastrofi naturali. Con l'intensificarsi della stagione delle tempeste, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima, così Kate, Tyler e i loro team in competizione si ritrovano sul percorso di molteplici sistemi di tempeste che convergono sull'Oklahoma centrale, mettendo a rischio la vita degli abitanti della regione.

Twisters: Daisy Edgar-Jones in una scena

Sequel o reboot?

Diretto da Lee Isaac Chung, Twisters è considerato un sequel standalone della pellicola del 1996. Il che signigica che Twisters è ambientato nello stesso universo del precedente film anche se non è un sequel diretto e non vedrà il ritorno delle star dell'originale. In un'intervista con Vogue, Glen Powell ha spiegato che il film in uscita racconta una nuova storia e non sarà la prosecuzione degli eventi del primo film.

"Non è un reboot" ha spiegato l'attore. "Non stiamo cercando di ripartire esattamente dal primo film, ma vogliamo raccontare una storia originale in cui non ci saranno i personaggi del primo Twister. Si tratta di una storia indipendente ambientata nel presente."