Twisters: il bacio tra Glen Powell e Daisy Edgar-Jones tagliato... per colpa di Steven Spielberg

Campione d'incassi al botteghino americano con un esordio - insperato - da 80 milioni, Twisters sta facendo parlare di sé per gli ingredienti che il film contiene, ma anche per quelli che non contiene. Nei giorni scorsi si è diffuso sui social media un video del backstage che ritraeva un bacio appassionato tra i due protagonisti Daisy Edgar-Jones e Glen Powell, bacio che non compare nella versione uscita nei cinema. E la colpa sarebbe di Steven Spielberg.

"Penso che sia un suggerimento di Spielberg, non è vero?" ha spiegato a Collider Daisy Edgar-Jones, rivelando che il regista di Jurassic Park, produttore esecutivo di Twisters, ha deciso che era meglio tagliare la scena del bacio. "Penso che questo impedisca al film di sembrare schiavo dei cliché. Penso che ci sia qualcosa di veramente meraviglioso nel capire che ci potrebbe essere un seguito. Questa non è la fine della loro storia. Sono uniti dalla passione condivisa per qualcosa".

La visione di Glen Powell

Come rivela la nostra recensione di Twisters, il film ruota attorno allo scavezzacollo interpretato da Glen Powell, coraggioso e affascinante cacciatore di tornado che però affronta il pericolo con un po' troppa nonchalance. Più saggio del personaggio che interpreta, Powell spiega: "Credo che il film non parli della ricerca dell'amore. Restituisce a Kate la cosa che ama davvero, che è la caccia ai tornado. Questo avrete alla fine del film. Condividono questa passione che, alla fine dell'avventura, sarà rinvigorita."

Tom Cruise, popcorn in mano, si presenta alla premiere di Twisters per supportare Glen Powell

Powell ha concluso: "Sento che un bacio non rappresenterebbe l'obiettivo giusto alla fine del film. Spielberg ci ha dato un buon consiglio."

Steven Spielberg ha prodotto esecutivamente Twisters con la sua Amblin, già produttrice dell'originale Twister nel 1996. Il nuovo film, diretto da Lee Isaac Chung, è un seguito standalone ambientato nello stesso universo, ma non compare nessuno dei personaggi originali.