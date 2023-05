Twister stasera su Canale 20 Mediaset, trama e cast del film scritto da Michael Crichton

Stasera 16 maggio su Canale 20 Mediaset va in onda Twister, trama e cast dell'epic disaster film scritto da Michael Crichton

Stasera, 16 maggio 2023, alle 21:05, su Canale 20 Mediaset sarà trasmesso "Twister", un film statunitense del 1996. Si tratta di un epic disaster film diretto da Jan de Bont. La sceneggiatura e il soggetto sono stati scritti da Michael Crichton e Anne-Marie Martin. Trama, curiosità, trailer e cast del film.

Twister: Trama

Jo Harding, una giovane scienziata, munita di una attrezzatura artigianale, è in gara con il dottor Jonas Miller, sponsorizzato da una importante società, nella raccolta di dati scientifici sul comportamento dei tornado. La tempesta piú pericolosa degli ultimi cinquant'anni sta per abbattersi sull'Oklahoma. I due gruppi rivali per ottenere dati significativi sul gigantesco tornado e salvare numerose vite umane saranno costretti a mettere a rischio la propria vita.

Twister: Curiosità

Twister è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 25 Ottobre 1996. Le riprese del film si sono svolte dall'1 Maggio 1995 al 21 Agosto 1995 in Canada e negli Stati Uniti.

Per garantire l'autenticità delle scene dei tornado, la produzione ha collaborato con veri 'tornado chasers', ovvero esperti che si dedicano a inseguire e studiare i tornado. Questi professionisti hanno offerto consulenza tecnica durante le riprese.

Nel film, i protagonisti guidano un veicolo chiamato 'Dorothy' che viene utilizzato per misurare i dati all'interno dei tornado. L'automobile è una Dodge RAM 2500 modificata, che è diventata molto popolare tra i fan del film.

Le riprese dovevano originariamente svolgersi nel Regno Unito e in California, ma Jan de Bont ha insistito affinché il film fosse girato in Oklahoma.

Nel 2024 dovrebbe uscire un sequel del film, la pellicola, secondo le indiscrezioni, sarà diretta da Lee Isaac Chung con Glen Powell nel ruolo del protagonista.

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Twister: Helen Hunt: Interpreti e personaggi