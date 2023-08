Twister, 'Non si può rifare': il regista Jan de Bont non vede di buon occhio l'imminente sequel

Il regista Jan de Bont ha commentato la produzione del sequel di Twister, progetto annunciato nell'autunno 2022.

Il filmmaker, intervistato da Inverse, ha però spiegato come sia convinto che sia impossibile ricreare l'impatto visivo raggiunto nel 1996.

Un progetto che non convince il regista

Il regista Jan de Bont ha confermato che non è stato coinvolto in nessun modo nello sviluppo di Twisters, ideato come seguito del suo film degli anni '90. Il filmmaker ha però sottolineato che non crede sia possibile raggiungere il livello di realismo ottenuto in passato: "Quando le cose cadevano dal cielo c'erano degli oggetti reali che cadevano da un elicottero. Se giri una macchina che fugge da un tornado durante una tempesta, c'era del vero ghiaccio che veniva lanciato contro di noi. Si tratta di un film che non può essere rifatto... Quello non potrebbe mai accadere di nuovo".

De Bont ha poi ammesso che non crede andrà a vedere il sequel: "Voglio che qualcuno lo veda prima di me. Potrebbe essere un approccio davvero diverso. Quello è stato fatto con Barbie di Greta Gerwig. Nessuno avrebbe pensato che avrebbe girato quel film e avrebbe avuto un tale successo".

Il sequel

I protagonisti di Twisters saranno Glen Powell, Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos, Brandon Perea e Daryl McCormack.

Tra gli interpreti ci saranno poi Maura Tierney (The Affair), Harry Hadden-Paton (Downton Abbey), Sasha Lane (American Honey), Kiernan Shipka (Mad Men), Nik Dodani (Atypical), David Corenswet (Pearl), Tunde Adebimpe (Spider-Man: Homecoming) e Katy O'Brian (The Mandalorian).

Attualmente non sono stati svelati i dettagli della trama del film che verrà diretto da Lee Isaac Chung (Minari) da una sceneggiatura di Mark L. Smith (The Revenant). Nel team della produzione del sequel, in arrivo nelle sale americane il 19 luglio 2024, ci saranno anche Frank Marshall e Pat Crowley.

Twister, scritto da Michael Crichton e diretto da Jan de Bont, aveva incassato oltre 494 milioni di dollari ai box office mondiali.