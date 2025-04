Twin Peaks: le prime due stagioni della serie di David Lynch e Mark Frost sbarcano su MUBI

Per celebrare il 35º anniversario della sua uscita, le prime due stagioni di Twin Peaks, la serie cult creata da David Lynch e Mark Frost, saranno disponibili su MUBI a partire dal 13 giugno 2025. La piattaforma accoglierà tutti i 30 episodi delle due stagioni.

Ideata da Lynch e Frost, le iconiche prime due stagioni di Twin Peaks seguono l'idiosincratico agente dell'FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan) mentre indaga sull'omicidio di una giovane donna, Laura Palmer (Sheryl Lee), nella cittadina - ancora più idiosincratica - di Twin Peaks.

Con il progredire delle indagini, emergono una serie di altri misteri e cospirazioni, spesso ai limiti del soprannaturale, tutti collegati in qualche modo alla morte di Laura.

Omaggio al genio rivoluzionario di David Lynch

I segreti di Twin Peaks: Kyle MacLachlan in una scena

Si tratta poi di un vero e proprio omaggio al lavoro rivoluzionario del visionario regista scomparso lo scorso gennaio, la cui voce, visione ed estetica distintiva hanno reso il suo nome sinonimo di uno stile cinematografico unico.

Sheryl Lee nel pilot de I segreti di Twin peaks

"Portare Twin Peaks su MUBI è un sogno che si avvera: è una delle serie più amate e discusse della storia della televisione. Sebbene questo lancio fosse in preparazione da mesi, la triste notizia della morte di David Lynch solo poche settimane fa, rende ancora più speciale questa occasione di celebrare il suo iconico lavoro. Siamo entusiasti che i fan di Lynch possano rivedere tutti gli episodi in modo completo e che, al contempo, nuove generazioni possano scoprirla per la prima volta", ha dichiarato per l'occasione Katharina Feistauer, VP Global Head of Programming di MUBI.

L'arrivo di I segreti di Twin Peaks su MUBI segna anche l'espansione del suo catalogo curato di cinema e audiovisivo, aprendosi a opere televisive e seriali uniche e innovative, dopo il successo del lancio di Self Portrait as a Coffee Pot dell'artista William Kentridge, insieme alla trilogia The Kingdom di Lars von Trier (disponibile in alcuni territori selezionati). La serie è distribuita da Paramount Global Content Distribution.