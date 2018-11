Twin Peaks: in arrivo una docuserie sul vero caso che ispirò Laura Palmer

Marica Lancellotti

Twin Peaks, quello strano e affascinante mix di misteri, omicidi, torte alla ciliegia e caffè, sta per tornare, in qualche modo, pur senza il suo papà David Lynch. La casa di produzione Part2 Pictures ha acquisito i diritti del libro Blonde, Beautiful and Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks, scritto da David Bushman e Mark Givens, per farne una serie tv. Il libro racconta della morte di Hazel Drew a Sand Lake, caso di cronaca accaduto più di un secolo fa che ha ispirato Mark Frost per la costruzione del personaggio di Laura Palmer.

Mark Frost non ha mai nascosto che la nascita di I segreti di Twin Peaks e del caso di cronaca più famoso della TV si debba a sua nonna, originaria di Sand Lake, che, quando era bambino, era solita terrorizzarlo con la storia di Hazel Drew, la giovane ritrovata ormai cadavere all'interno del lago, la cui doppia vita, piena di amanti, balzò agli onori della cronaca solo una volta aperte le indagini per omicidio. Questa storia sarà nuovamente raccontata proprio da Mark Frost che scriverà la prefazione del libro.

La docuserie, che dovrebbe riprendere lo stesso titolo del volume Blonde, Beautiful and Dead, sarà prodotta dalla Part2 Pictures - la casa di produzione dietro a molti dei successi televisivi di Oprah Winfrey - in collaborazione con la Metabook Films, sezione dedicata a cinema e TV della casa editrice Metabook. I due autori, David Bushman e Mark Givens, lavoreranno come consulenti. Al momento lo show e è alla ricerca di un network o di una piattaforma per la distribuzione.

Leggi anche: La Top 20 delle scene cult del 2017 al cinema e in TV, da La La Land a Twin Peaks

Alla conclusione della stagione 3 di Twin Peaks, nell'estate 2017, si erano rincorse le voci di ulteriori episodi ancora per la regia di David Lynch. Il diretto interessato non ha nascosto un proprio forte interesse verso una possibile stagione 4, ma ha anche chiarito che sarebbe molto difficile da realizzare, per i tempi richiesti e per i dissapori con il network Showtime. In attesa di notizie sull'eventuale ritorno di Twin Peaks e sull'arrivo della nuova docuserie, non resta, per tutti i nostalgici, che riguardare quella folgorante prima stagione, che andò in onda nel 1990, cambiando per sempre la storia delle serie tv.