Twin Peaks: un documentario sul vero omicidio che ispirò la serie di David Lynch

Il caso di omicidio che ha ispirato David Lynch e Mark Frost alla creazione della trama principale de Twin Peaks, con l'omicidio di Laura Palmer sarà al centro di un documentario. Metabook Entertainment ha confermato la produzione del documentario Blonde, Beautiful, and Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks, tratto dall'omonimo libro inedito che racconta la storia dell'omicidio di Hazel Drew, una ragazza uccisa a Sand Lake, New York, nel 1908.

Mark Frost ha dichiarato:"Si tratta della prima vera storia del crimine che mi ha appassionato da bambino, l'omicidio di Hazel Drew ti conduce in un complotto di potere, denaro e politica sessuale che pare assolutamente contemporaneo. Questa storia d'ossessione ha fornito l'incubo di una tragedia fittizia che decenni dopo sarebbe scaturita nella domanda: chi ha ucciso Laura Palmer?".

Gli autori del libro, David Bushman e Mark Givens hanno confessato l'influenza di Twin Peaks nella scelta di scrivere l'opera:"Nonostante si sia arrivati entrambi a questa storia inizialmente grazie al fascino per I segreti di Twin Peaks, ci siamo resi conto che questo è un misterioso omicidio incredibilmente avvincente e scandaloso a tutti gli effetti".

David Lynch e Mark Frost scelsero a Seattle la giovane Sheryl Lee per interpretare Laura Palmer. Inizialmente l'attrice avrebbe dovuto interpretare solo il personaggio di Laura in alcuni flashback ma la sua performance colpì talmente tanto gli autori che le ritagliarono il ruolo apposito della cugina di Laura, Maddy Ferguson.