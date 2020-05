Twin Peaks: un coro di gatti interpreta il tema musicale e il video diventa virale online

Twin Peaks compie trenta anni e per festeggiare l'anniversario è stato realizzata una "cover" del tema musicale grazie a un coro di gatti.

Twin Peaks è ricordata anche per l'iconico tema musicale composto da Angelo Badalamenti e ora online è apparsa un'adorabile e incredibile versione realizzata da un coro di gatti.

Il filmato condiviso solo ieri su YouTube sembra destinato a diventare virale ed è stato creato sfruttando le performance di numerosi felini e altri animali.

Il Cats & Friends Choir è composto infatti anche da alcuni ovini e bovini che rendono questa cover del brano davvero irresistibile.

Il video pubblicato online da Florent Ghys è descritto come "un omaggio a questa incredibile serie e al lavoro di David Lynch".

Il filmato dedicato al tema di I segreti di Twin Peaks contiene in realtà anche la composizione creata per il personaggio di Laura Palmer e arriva in occasione del debutto dello show cult creato da Lynch e Mark Frost avvenuto trenta anni fa sugli schermi americani.

I fan della serie potranno quindi lasciarsi conquistare dai gatti "cantanti" e immergersi ancora una volta nell'atmosfera unica creata da Angelo Badalamenti.