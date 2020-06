Twin Peaks, Bob Iger ammette: la cancellazione della serie fu un errore

Bob Iger ripensa al passato, quando era a capo del canale televisivo ABC, e parlando della cancellazione di Twin Peaks, nel 1991, ammette di aver fatto delle scelte sbagliate. La seconda stagione della serie non replicò gli ascolti da record della prima, così Iger decise di staccare la spina. Oggi ammette: "Non sono convinto di aver avuto ragione".

È un Bob Iger a cuore aperto quello che si legge nel suo libro Lezioni di leadership creativa pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer. Convinto di dover affrontare il cambiamento del mondo della televisione a inizio anni Novanta, l'allora CEO del canale broadcast ABC puntò tutto sull'originalità e l'approccio innovativo di Twin Peaks, la serie creata da David Lynch e Mark Frost. Una scelta vincente perché non solo diede inizio a un moto d'interesse verso il mezzo televisivo da parte dei più grandi registi hollywoodiani (poco dopo George Lucas creò la serie dedicata al giovane Indiana Jones), ma rivoluzionò il modello seriale televisivo con ascolti record.

Sheryl Lee nel pilot de I segreti di Twin peaks

Eppure fu proprio questa rivoluzione a spaventare Bob Iger: "Mi sembrava che David stesse perdendo di vista il punto principale. Non aveva la sensibilità di un produttore televisivo e questo portò a una narrazione troppo aperta". Con la risoluzione obbligata del mistero sull'assassino di Laura Palmer, gli ascolti calarono e l'interesse verso la serie, spostata al sabato sera, arrivò ai minimi termini. Di lì a poco, Twin Peaks fu cancellata lasciando i pochi affezionati con un finale aperto. "Ripensandoci ora, non sono convinto di aver avuto ragione" ammette Bob Iger "Applicai un approccio tradizionale e David era in anticipo sui tempi. Non rivelando l'assassino di Laura Palmer pensavo stesse disattendendo le aspettative del pubblico ma nel non considerare quell'elemento come interesse principale forse David aveva ragione fin dall'inizio."

Twin Peaks è tornata sul piccolo schermo con una terza stagione che è stata una degli eventi televisivi più attesi e discussi del 2018. Recentemente Mark Frost non ha escluso una quarta stagione di Twin Peaks per il futuro, ma ovviamente è tutto da vedeere.