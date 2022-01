Twilight, Taylor Lautner: "Dopo il successo, non riuscivo a uscire di casa"

Taylor Lautner ha raccontato di essere rimasto estremamente turbato dal successo di Twilight e di non essere riuscito a uscire di casa per molto tempo dopo l'uscita del film.

Nel corso di un'intervista con Today, Taylor Lautner ha fatto i conti con il passato e con il successo globale di Twilight. Addirittura, l'attore ha anche ammesso di non essere riuscito a uscire di casa per molto tempo a causa del timore di essere "assalito" dai fan.

Taylor Lautner ha raccontato a proposito del suo rapporto con il successo di Twilight: "Non molte cose nella vita possono arrivare da un giorno all'altro. La fama sì. Può anche sparire da un giorno all'altro, però. Quando avevo 16, 17, 18 anni, mi svegliavo e cercavo solo di uscire per una passeggiata o andare a un appuntamento e avevo 12 macchine che aspettavano fuori da casa mia per seguirmi ovunque andassi. Avevo sempre migliaia di fan urlanti alle calcagna".

All'apice della fama, Taylor Lautner ha raccontato di aver evitato di uscire di casa per circa dieci anni. Adesso, però, l'attore ha riconquistato la sua vecchia serenità precedente alla fama e, ogni tanto, si concede qualche passeggiata in pubblico. L'interprete ha spiegato: "Per tanti anni ho rinunciato al piacere di una camminata in città. Magari le facevo ma indossavo un cappello e un paio di occhiali da sole senza mai riuscire a essere sereno e rilassato ma temendo sempre di venire riconosciuto. Non saprei dirti bene perché, ero super ansioso!".

L'attenzione dei media su Taylor Lautner si è spenta in seguito alla pausa che l'attore si è preso nel 2016 dal mondo della recitazione. L'interprete ha proseguito: "Inizialmente ero pure felice. Finalmente potevo uscire in santa pace e vivere una vita normale. Poi, però, inizi a chiederti se le persone ti abbiano davvero dimenticato e la salute mentale vacilla un po'".

Senza dubbio, però, Taylor Lautner ha ammesso di preferire quest'ultimo periodo a quello dell'apice della sua fama. L'attore è tornato a recitare in Home Team, nuova commedia con Kevin James uscita il 28 gennaio su Netflix.