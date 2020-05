Twilight: Stephenie Meyer annuncia Midnight Sun, nuovo libro della saga

La storia di Twilight prosegue: arriva il nuovo libro di Stephenie Meyer, Midnight Sun, attraverso il racconto viene narrato nuovamente, ma questa volta da un'altra prospettiva, quella di Edward Cullen, il personaggio che nei film è interpretato da Robert Pattinson.

A 12 anni di distanza dalla pubblicazione di Breaking Dawn, e a 10 dal leak della manoscritto originale di Midnight Sun, Stephenie Meyer ha deciso di completare e riproporre l'opera.

Quello che era iniziato più come un esercizio di scrittura per l'autrice è ora diventato un vero e proprio romanzo, addirittura più lungo dell'originale "perché Edward tende a rimuginare troppo su ogni cosa".

"Sono davvero entusiasta di poter finalmente annunciare l'uscita di Midnight Sun il 4 agosto 2020" ha dichiarato l'autrice in un annuncio preregistrato - preceduto nei giorni scorsi da un countdown che scadeva proprio oggi, lunedì 4 maggio - "Sono tempi davvero assurdi, e non ero sicura che fosse il momento giusto per la release, ma alcuni di voi stanno aspettando da così tanto tempo che non mi sembrava giusto farvi attendere ulteriormente".

Kristen Stewart e Robert Pattinson: la storia d'amore da Twilight a oggi

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una sequenza di Twilight

Non si tratta dunque di un sequel, ma di un retelling degli avvenimenti della saga originale.

Riportando le parole della casa editrice americana, Little Brown, vedremo Meyer "attingere dal mito classico di Ade e Persefone" per rivisitare la storia di Edward e Bella in un "epico romanzo sui piaceri più profondi e le conseguenze devastanti dell'amore immortale".

Al momento non abbiamo notizie su un'eventuale data di pubblicazione italiana di Midnight Sun, ma non dovrebbero tardare ad arrivare.