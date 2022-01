Twilight, la saga completa su Prime Video in streaming da oggi

A quasi 14 anni dall'esordio, su Amazon Prime Video arriva in streaming tutta la saga di Twilight, tratta dai libri di Stephanie Meyer e diventata un successo internazionale.

Era il 21 novembre 2008 quando gli schermi di mezzo mondo (compresi quelli italiani) venivano scossi da un terremoto cinematografico intitolato Twilight. Tratto dall'omonimo romanzo di Stephanie Meyer, il film, diretto da Catherine Hardwicke e sceneggiato da Melissa Rosenberg, solo prima della mezzanotte del primo giorno, aveva già incassato 7 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia avrebbe fruttato qualcosa come 11 milioni e mezzo, da aggiungersi ad altri 372 arrivati dal resto del globo. Ma soprattutto, Twilight creò un fenomeno generazionale, fu l'inizio di una saga che (volenti o nolenti) è stata tra le più popolari, seguite e redditizie del cinema del nuovo millennio.

Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2, braccio di ferro tra Kellan Lutz e Kristen Stewart

Il viso del vampiresco Robert Pattinson e della fragile Kristen Stewart erano sostanzialmente onnipresenti, erano il nuovo fenomeno per il target adolescente, femminile in particolare. La love story tra Bella Swan e Edward Cullen fu definita come una sorta di revival di Romeo e Giulietta dei tempi moderni, connessa a una dimensione horror e fantasy abbastanza soft, che rese l'insieme davvero irresistibile per il pubblico giovanile. Certo, Twilight ancora oggi non è che goda di grandissima considerazione, del resto già allora la critica ed il pubblico più "maturo" si esibivano in recensioni caustiche e dissacranti. Ciò non ha tolto nulla al successo della saga, che ha portato nelle casse quasi 1 miliardo e mezzo di dollari, rendendo Bella ed Edward dei personaggi a loro modo immortali.

Arrivati su Prime Video sono Twilight, The Twilight Saga: New Moon, The Twilight Saga: Eclipse, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1 e The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2.