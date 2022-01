Twilight, la regista rivela: "Il copione originale non aveva nulla a che vedere con i libri"

Sono passati ormai 14 anni dal primo film di Twilight, ma il franchise ha raggiunto una popolarità tale da fare sempre e comunque notizia. Così quando la regista Catherine Hardwick e lo sceneggiatore Mark Lord (sostituito poi da Melissa Rosenberg) raccontano dei retroscena sullo script originale del primo film, beh, occhi puntati e orecchie drizzate.

In particolare, spiegano i due ai microfoni del The Big Hit Show, le prime stesure del copione non erano esattamente fedeli alla storia raccontata da Stephenie Meyer.

"Volevano prendere il concept [di Romeo e Giulietta con i vampiri] e costruire una struttura che fosse molto più simile a una cinematografica" spiega Lord, aggiungendo anche che l'intenzione iniziale era quella di inserire molta più azione nel film in modo tale da attirare più spettatori maschili.

"Io dissi 'Prima di tutto, questa sceneggiatura deve andare nel cestino. Non è buona. Deve essere più fedele ai libri" ha commentato Hardwicke "Ad esempio, nel copione originale c'era una scena in cui Bella era letteralmente su una moto d'acqua e veniva inseguita dal FBI. Era un'atleta provetta, non aveva nulla a che vedere con i libri".

Non solo, ma Lord ha poi continuato dicendo che nel suo script originale Bella era molto più simile a Buffy che alla sua controparte cartacea "Volete che stia lì con le mani in mano? Io volevo facesse fuori i vampiri, che facesse esplodere qualcosa".

E voi, avreste preferito un film del genere, o siete contenti che si sia optato per realizzarli in maniera più simile ai libri?