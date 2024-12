Twilight, un protagonista della saga conferma che non tornerà nella serie animata di Netflix, ecco chi è

Netflix ha annunciato un adattamento animato del franchise di Twilight, basato su Midnight Sun, il romanzo che rinarra la saga dal punto di vista di Edward Cullen. Tuttavia, non tutti gli attori originali torneranno a interpretare i loro ruoli iconici. Tra cui il leader del gruppo dei licantropi: Chaske Spencer.

Chaske Spencer dice addio al ruolo per la serie Netflix di Twilight

Durante un'intervista con TV Insider, Chaske Spencer, che interpretava il leader dei licantropi Sam Uley nei film originali, ha rivelato che non tornerà nella serie. L'attore ha scherzato sul fatto di sentirsi "troppo vecchio" per il personaggio, suggerendo che il team di produzione potrebbe trovare un interprete più giovane e adatto per il reboot animato. "Sono troppo vecchio per Sam. Anche solo per la voce... Credo che possano trovare un attore più giovane e in forma per quel ruolo."

Chaske Spencer nel suo ruolo per la saga di Twilight

La serie animata si concentrerà principalmente su Midnight Sun, il che potrebbe ridurre l'importanza del personaggio di Sam Uley. Nel primo romanzo della saga, Sam ha un ruolo significativo nell'avvicinare Bella ai Cullen e nel svelare l'esistenza dei vampiri. Tuttavia, la nuova prospettiva narrativa potrebbe limitare la sua presenza, rendendo plausibile la sua esclusione. Inoltre, non sarebbe la prima volta che il personaggio subisce un recast. Già nel 2008, il ruolo di Sam era stato inizialmente interpretato da Solomon Trimble, ma è stato poi affidato a Spencer a partire da New Moon.

Nonostante l'assenza da Twilight, Spencer è impegnato in numerosi progetti. Dopo aver recitato nella serie Echo del Marvel Cinematic Universe e nella serie Teacup su Peacock, il suo talento continua a essere richiesto. Con nuovi ruoli in arrivo, tra cui un sequel di Wind River, Spencer sembra più che mai focalizzato su nuove sfide artistiche.