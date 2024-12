Twilight, Kristen Stewart era la prima scelta della produzione?

Kristen Stewart divenne famosa in tutto il mondo nel 2008 grazie al ruolo di Bella Swan nel drama fantasy di Catherine Hardwicke, tratto dall'omonimo libro di Stephenie Meyer, Twilight, al fianco di Robert Pattinson.

L'attrice, con diverse esperienze alle spalle prima di conoscere il successo grazie al franchise, recitò anche nei due film successivi, New Moon ed Eclipse. Questa sera andrà in onda sul canale TV8 alle ore 21.30 il primo film della saga.

Opzioni per Bella

Bella Swan è entrata nell'immaginario popolare grazie alla performance di Kristen Stewart e il suo volto è inevitabilmente associato al personaggio creato da Meyer nei suoi libri. Ma in fase di casting, quali altre attrici erano state considerate?

Diverse attrici parteciparono ai provini ma le più famose sono sicuramente Jennifer Lawrence e Brie Larson, che manifestarono un forte interesse per il ruolo di Bella nella saga. Tuttavia, Catherine Hardwicke scelse alla fine Kristen Stewart, che all'epoca si era già messa in mostra in Into the Wild - Nelle terre selvagge di Sean Penn.

Il successo

Una scelta che ha cambiato per sempre la vita e la carriera di Kristen Stewart, che da quel ruolo in poi ha attirato l'attenzione della critica anche in altre produzioni come Sils Maria, e Biancaneve e il cacciatore di Rupert Sanders.

Il primo film di Twilight racconta la storia di Bella Swan, un'adolescente introversa che si trasferisce in una nuova città nello stato di Washington e incontra Edward Cullen, un misterioso compagno di scuola che si rivelerà essere un vampiro.