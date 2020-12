Kristen Stewart è il volto immagine del franchise di Twilight e, prima o poi, questo momento sarebbe dovuto arrivare. In effetti, Amazon Prime Video ha condiviso su YouTube un video supercut con tutti i sospiri del personaggio di Bella Swan. Il video ha l'obiettivo di promuovere sui social l'arrivo della saga sul colosso del VoD e raccoglie ben 41 sospiri nel corso dei cinque episodi di Twilight.

La saga di Twilight ha avuto inizio nel 2008 e, all'epoca, Kristen Stewart non era un'attrice molto amata. Completamente diversa, invece, è la situazione dell'interprete ai giorni nostri, dal momento che la Stewart è stata eletta come musa da parte di molti autori cinematografici - su tutti, il nome di Olivier Assayas basta e avanza. Recentemente, Kristen Stewart ha interpretato Jean Seberg in Seberg, film prodotto da Amazon Studios e diretto da Benedict Andrews. Il progetto, tra l'altro, è stato presentato fuori concorso alla 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Un altro film a cui l'attrice è particolarmente legata è Happiest Season, primo film di natale a tematica LGBT+.

Come riporta CBR, la stessa sorte è toccata anche a Robert Pattinson, suo compagno di set ai tempi di Twilight. Nel giro di pochi anni, Pattinson ha lavorato con David Cronenberg, Werner Herzog, James Gray e Christopher Nolan. Al momento, l'attore è impegnato con le riprese di The Batman di Matt Reeves. Insomma, sebbene gli inizi delle loro carriere non siano stati dei migliori, al momento, i nomi di Kristen Stewart e di Robert Pattinson sono tra i prediletti dagli autori art-house americani ed europei.