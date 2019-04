Il tweet in stile Gomorra dell'Arsenal non piace ai napoletani: Patrizia risponde

Dopo la vittoria sul Napoli, l'Arsenal ha condiviso un tweet in stile Gomorra che non è piaciuto per niente ai napoletani, ma la Patrizia della serie ha risposto!

L'Arsenal avrà pure vinto contro il Napoli nei quarti di Europa League, ma la presa in giro è un'altra cosa, e quel tweet in stile Gomorra condiviso dal club inglese non è proprio andato giù ai tifosi napoletani. Niente paura, però, perchè il club partenopeo ha dalla sua Patrizia, direttamente dal set di Gomorra.

Dopo la partita di ieri al San Paolo, in cui l'Arsenal ha trionfato per un solo gol di scarto contro il Napoli, sui social dei Gunners è apparso il controverso post. La composizione dell'immagine, la grafica del "titolo" erano un chiaro riferimento a Gomorra - La Serie. Non solo l'allenatore, Unai Emery, è stato ritratto con tanto di mani in tasca e faccia truce: come fosse un gruppo di malavitosi, davanti e accanto a lui sono stati ritratti alcuni giocatori della squadra inglese con atteggiamento arrogante, uno di loro addirittura con il viso in parte coperto. Come se non bastasse, sotto il gruppo campeggia enorme la scritta "Gunnorrah", un gioco di parole tra "Gunners", il soprannome della squadra, e "urrah", ma soprattutto un chiaro riferimento alla serie tv Gomorra, sicuramente uno dei prodotti audiovisivi più apprezzati e rappresentativi dell'Italia all'estero, stereotipi compresi.

Gomorra 4: episodi 7 e 8, anticipazioni

E se qualcuno non avesse capito "l'omaggio", ad accompagnare il tweet ecco la didascalia addirittura in italiano: "Tutto a posto". Le reazioni dei tifosi dell'una e dell'altra parte non si sono fatte attendere: alcuni hanno riso per l'ironia, la maggior parte ha accusato il club di razzismo e di aver inasprito i toni, in verità poco adatti a una competizione sportiva. Ma l'onore del Napoli e dei suoi tifosi non ha atteso molto per essere vendicato: direttamente via Instagram la risposta è arrivata da Cristiana Dell'Anna, in arte Patrizia, il boss di Secondigliano in Gomorra 4. "Bravo Arsenal! But soon we'll gain back what's rightfully ours!" ha scritto l'attrice sul proprio profilo, ovvero: "Ma presto ci ripigliamm' tutt' chell' che è 'o nuost'!".