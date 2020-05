Tutto su mia madre: stasera su Cielo il film di Pedro Almodovar

Va in onda stasera su Cielo alle 21:20 Tutto su mia madre, il film con cui, nel 2000, il regista Pedro Almodovar vinse il Premio Oscar per il Miglior film straniero.

La storia di Tutto su mia madre (che omaggia così fin dal titolo una delle sue principali ispirazioni, Eva contro Eva) comincia con una morte, quella del giovane Esteban, figlio di Manuela, che, all'uscita da un teatro viene investito. Manuela decide di lasciare Madrid per Barcellona, per compiere quello che era sempre stato il desiderio di suo figlio: conoscere l'identità del padre. E la donna si mette in cerca di Esteban, che porta lo stesso nome del figlio scomparso, ma scopre che ora è un travestito che si fa chiamare Lola, è scomparso e ha lasciato dietro di sé solo rancori e dolore.

Un cast straordinario e quasi tutto al femminile (Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela Peña, Antonia San Juan, Penélope Cruz, Rosa Maria Sardà) quello di Tutto su mia madre, che nel 2000 si aggiudica le due statuette più importanti: Golden Globe e Premio Oscar come Miglior film straniero.