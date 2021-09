Tutto su mia madre: chi è Antonia San Juan, l'attrice che interpreta Agrado

Antonia San Juan è un'attrice, sceneggiatrice e regista spagnola, divenuta celebre grazie alla sua interpretazione di Agrado nel film Tutto su mia madre di Pedro Almodóvar. Molti credono, erroneamente, che la donna sia transessuale principalmente a causa del film Coco in cui ha interpretato Santiago Jimenez Barrios, per l'appunto una transessuale quarantenne di origine latina.

Antonia San Juan in una scena di Tutto su mia madre

In Spagna Antonia è conosciuta anche per aver interpretato il ruolo di Estela Reynolds nella serie tv La que se avecina. Grazie alla pellicola di Almodóvar l'attrice ha ottenuto numerosi premi, tra cui anche una candidatura ai premi Goya e in seguito ha continuato a lavorare come attrice e come regista di vari cortometraggi e film.

Come produttrice teatrale è proprietaria della casa di produzione Trece Producciones, che condivideva con il suo ex marito, anche lui attore: hanno entrambi fatto parte del cast di La que se avecina. La donna ha anche recentemente acquistato il Teatro Arlequín di Madrid.

Pedro Almodovar e Antonia San Juan sul set di Tutto su mia madre

Nel 1991 la San Juan ha conosciuto Luis Miguel Seguí, con il quale si è sposata nel 2009, i due hanno poi divorziato nel 2015. Antonia è atea ed ha definito le religioni un "cancro per la società". L'attrice ha anche una passione per la pittura e nel 2009 ha esposto una collezione di dipinti durante una mostra che ha avuto luogo nelle Isole Canarie.