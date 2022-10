Tutto chiede salvezza, su Netflix in streaming da oggi

Tutto chiede salvezza, la nuova serie con protagonista il Federico Cesari di Skam Italia, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 14 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Finire per sette giorni sotto regime di TSO, vuol dire essere pazzi? È quello che si chiede Daniele, un ventenne con un eccesso di sensibilità, che dopo una crisi psicotica si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, assieme a cinque improbabili compagni di stanza con cui pensa di non avere niente in comune, pressato dai medici che gli vogliono frugare nel cervello, e accudito da infermieri che gli sembrano cinici e disinteressati.

Tutto chiede salvezza: Federico Cesari in una foto di scena

Ma sette giorni sono lunghi e quella che all'inizio gli sembrava una condanna pian piano si trasforma in una delle esperienze più intense e formative della sua vita. Una dramedy delle esistenze che recupera la radice della nostra migliore commedia amara, riletta in chiave contemporanea, come in un grido d'aiuto, straziante ma pieno di speranza, da parte delle nuove generazioni e del loro enigmatico disagio di vivere. Nel cast troviamo Carolina Crescentini, Federico Cesari, Filippo Nigro, Bianca Nappi, Ricky Memphis e Vincenzo Crea.