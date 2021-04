Tutte le volte che ho scritto ti amo, in cantiere una serie spin-off dei film Netflix

La storia continua per la saga di To All The Boys: una serie tv spin-off si andrà ad aggiungere ai film prodotti da Netflix.

Se siete dei fan delle rom-com e in particolare della trilogia di film prodotta da Netflix To All The Boys, allora potrà farvi piacere sapere che è in fase di sviluppo una serie tv spin-off per la piattaforma streaming.

Basati sull'opera cartacea pubblicata da Jenny Han - anch'essa una trilogia composta dai romanzi To All The Boys I'Ve Loved Before, P.S. I Still Love You e Always and Forever, Lara Jean - i tre film con protagonisti Lana Condor e Noah Centineo nei panni dell'adorabile coppia protagonista hanno riscosso un discreto successo, e non stupisce il voler continuare a proporre prodotti provenienti da quel mondo, visto che di personaggi per portare avanti le storie ce ne sono.

Sarà infatti la più giovane delle sorelle Covey, Kitty (interpretata da Anna Cathcart) la figura su cui sarà incentrata la serie - al momento ancora senza titolo, ma di cui conosciamo già la durata degli episodi (mezz'ora) -, e il focus principale sarà, ovviamente, la sua vita amorosa.

Per ora, come riporta Deadline, non ci sono state conferme da parte della piattaforma, né sono state fornite ulteriori informazioni al riguardo, ma vi terremo aggiornati su possibili nuovi sviluppi.