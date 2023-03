Tutte le volte che ho scritto ti amo: Netflix svela con un video la data di uscita della serie spinoff XO, Kit

La storia iniziata con Tutte le volte che ho scritto ti amo proseguirà con la serie XO, Kitty, di cui Netflix ha svelato la data di uscita condividendo una clip: l'appuntamento è per il 18 maggio.

Nel video si vede la giovane protagonista che racconta di aver scoperto che la madre, al terzo anno di liceo, è andata a studiare in Corea e la teenager ha deciso di seguire le sue orme, provando a riavvicinarsi alla storia di sua mamma frequentando la stessa scuola, la stessa in cui sta studiando Dae, il suo fidanzato. Kitty ha quindi fatto richiesta di una borsa di studio, ottenendola.

La prima stagione di XO, Kitty sarà composta da dieci puntate della durata di trenta minuti che riporteranno sugli schermi i personaggi tratti dai romanzi di Jenny Han, che sono già stati al centro della storia raccontata nei film Tutte le volte che ho scritto ti amo. La scrittrice è creatrice e autrice della serie in collaborazione con Siobhan Vivian.

Gli episodi seguiranno Kitty Song Covey, la giovane interpretata nei film di Tutte le volte che ho scritto ti amo e nello show dall'attrice Anna Cathcart.

Nella serie Katherine Song-Covey, per gli amici Kitty, sta per iniziare un'avventura tutta sua. Dopo aver aiutato a far scattare la scintilla per la sorella Lara Jean, ora tocca a lei vivere una storia incredibile in prima persona.