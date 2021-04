Tutta colpa dell'amore: stasera su Rai2 la commedia con Reese Witherspoon e Patrick Dempsey

Stasera su Rai2 alle 21:20 va in onda Tutta colpa dell'amore, commedia romantica con protagonisti Reese Witherspoon, Josh Lucas e Patrick Dempsey.

Stasera su Rai2 in prima serata appuntamento con Tutta colpa dell'amore, commedia romantica del 2002 diretta da Andy Tennant, con protagonisti Reese Witherspoon, Josh Lucas e Patrick Dempsey.

La locandina di Tutta colpa dell'amore

Melanie Carmichael (Reese Witherspoon), originaria dell'Alabama e stilista di successo nella Grande Mela, è sul punto di sposare Andrew Hennings (Patrick Dempsey), lo scapolo più appetito della città. L'unico problema è che ha dimenticato di raccontare all'amato compagno un dettaglio sul suo passato: è già stata sposata con Jake (Josh Lucas), rude campagnolo più portato all'ubriachezza che al romanticismo, il quale non le ha mai concesso il divorzio.

Urge quindi ritornare a casa per tentare di convincerlo, ma una volta sul posto Melanie si renderà conto che non è facile rinunciare alle proprie origini. Specie se ci si scopre ancora innamorate...

Premiato nel 2003 ai Teen Choice Awards come migliore commedia, Tutta colpa dell'amore avrebbe dovuto sfoggiare un altro celebre volto sulle sue locandine: quello di Charlize Theron, scelta originariamente come protagonista nei panni di Melanie. Dei disguidi con la sua agenda fitta di impegni, però, costrinsero la produzione a ripetere il casting: Reese Witherspoon fu scelta proprio nel primo weekend di programmazione nelle sale de La rivincita delle bionde.