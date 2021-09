TUDUM: nel programma trailer e contenuti esclusivi di The Witcher, Cowboy Bebop e Don't Look Up

Netflix ha annunciato i dettagli del programma dell'evento TUDUM con contenuti e trailer in anteprima di Emily in Paris, The Witcher, Don't Look Up e Bridgerton.

Netflix ha svelato i dettagli della programmazione di TUDUM, l'evento in streaming in programma sabato 25 settembre che regalerà molti trailer e contenuti in anteprima di titoli molto popolari e attesi come The Witcher, Bridgerton e Don't Look Up.

A partire dalle ore 18 i fan potranno seguire l'appuntamento live sui canali YouTube di Netflix in tutto il mondo, oltre che su Twitter, Twitch e Facebook.

Lilly Singh presenterà la prima ora dell'evento TUDUM, durante la quale saranno trasmesse una clip esclusiva del nuovo film Red Notice, un primo sguardo alle nuove stagioni di Bridgerton e Ozark, oltre ad una speciale sorpresa riguardante Stranger Things.

Finn Wolfhard e Caleb McLaughlin, star della Stranger Things, condurranno poi la seconda ora dell'evento, regalando ai fan l'anteprima di The Sandman, Vikings: Valhalla e della quarta stagione di Cobra Kai. Sarà inoltre annunciato il nuovo film Tyler Rake, presentato un estratto esclusivo della scena di apertura di Cowboy Bepop e ci sarà un panel con protagoniste le star dei film d'azione targati Netflix: Charlize Theron, Regina King, Zazie Beetz e non solo, accompagnate da Bozoma Saint John, Chief Marketing Officer di Netflix.

Presentatrice esclusiva della terza ora di TUDUM sarà Nicola Coughlan di Bridgerton. I momenti clou saranno l'annuncio della data di uscita della seconda stagione di Emily in Paris con tanto di trailer in anteprima, un augurio speciale alla nuova regina di The Crown, una clip esclusiva tratta dal nuovo film Don't Look Up, un dietro le quinte con il cast di Umbrella Academy, il lancio del trailer di Army of Thieves, prequel Army of the Dead, e le ultime novità su The Witcher.

La programmazione includerà anche alcuni speciali pre-show dedicati a serie e film coreani e indiani, ma anche a entusiasmanti contenuti anime, a partire dalle 14:00 su canali specifici.