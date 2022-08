Tu mi nascondi qualcosa: la trama della commedia con Rocco Papaleo, stasera su Canale 5 in prima visione

Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda, in prima visione free, Tu mi nascondi qualcosa, la commedia con Rocco Papaleo e Giuseppe Battiston.

Appuntamento, in prima visione free, con Tu mi nascondi qualcosa, stasera su Canale 5 alle 21:30, la commedia, di ispirazione francese, diretta da Giuseppe Loconsole, con Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Stella Egitto, Alessandro Tiberi e Giuseppe Battiston.

La trama

Tu mi nascondi qualcosa: Sarah Felberbaum e Ninni Bruschetta in una scena del film

Valeria, fotografa provvisoriamente impiegata nell'agenzia investigativa del padre, si trova per errore a pedinare la persona sbagliata e scopre che la compagna di Francesco lo tradisce. L'uomo piomba in depressione e Valeria viene assalita dai sensi di colpa. Irene fa un appello in tv denunciando la scomparsa di suo marito Alberto. L'uomo, ripescato in mare aperto, viene rintracciato in un ospedale dov'è ricoverato, sta bene ma ha perso completamente la memoria. Quando Irene raggiunge il marito, trova un'amara sorpresa: un'altra moglie tunisina è già al suo capezzale...

Ecco il trailer di Tu mi nascondi qualcosa, che sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity.