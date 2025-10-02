Trump, i suoi agenti anti-immigrazione minacciano lo show di Bad Bunny al Super Bowl: "Ti deporteremo"

Il Dipartimento della Sicurezza Interna di Donald Trump (Department of Homeland Security, DHS) ha in programma di prendere d'assalto l'halftime show del Super Bowl LX di Bad Bunny, come promesso oggi dal braccio destro della Segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem.

"Non mi importa se si tratta di un concerto per Johnny Smith, Bad Bunny o chiunque altro," ha detto Corey Lewandowski a Benny Johnson nel podcast di quest'ultimo, mercoledì, a proposito del grande evento di febbraio. "Faremo controlli ovunque. Renderemo sicuri gli americani. Questo è un ordine del presidente. Se ti trovi illegalmente in questo Paese, fai un favore a te stesso: torna a casa".

Lewandowski, la cui influenza nel mondo di Trump spesso cresce e cala, ha continuato a fare il duro nei confronti del trapper nello show di Johnson, affermando: "Non c'è nessun luogo in cui si possa offrire rifugio sicuro a persone che si trovano illegalmente in questo Paese. Né al Super Bowl né altrove. Ti troveremo. Ti arresteremo. Ti porteremo in un centro di detenzione e ti deporteremo. Quindi sappi che questa è una situazione molto reale sotto questa amministrazione, totalmente diversa da com'era in passato".

Donald Trump nell'atto di imbracciare un fucile

Il clima teso negli Stati Uniti non accenna a placarsi

Non è chiaro se l'ex capo della campagna di Trump e stretto collaboratore di Noem fosse a conoscenza del recente impegno di Bad Bunny a non fare tournée negli Stati Uniti quest'anno, a causa delle preoccupazioni che il DHS e gli agenti mascherati della ICE avrebbero preso di mira i fan ai suoi concerti.

Tuttavia, Lewandowski ha sicuramente indossato il cappello da critico musicale in salsa MAGA quando si è trattato del pluripremiato artista portoricano, vincitore di Grammy e re delle classifiche: "È davvero vergognoso che abbiano deciso di scegliere qualcuno che sembra odiare così tanto l'America per rappresentarli allo show di metà partita", ha detto il collaboratore a Johnson, parlando dell'artista ispanofono al secolo Benito Antonio Martínez Ocasio.

Ovviamente, se per "odiare l'America" si intende vendere e far ascoltare a milioni di persone montagne di album e canzoni, partecipare a incontri della WWE e comparire in film molto popolari come Un tipo imprevedibile 2 con Adam Sandler e Netflix - forse Lewandowski avrebbe bisogno di fare un paio di sondaggi per chiarire di cosa stia effettivamente parlando.