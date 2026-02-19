Bad Bunny protagonista del film storico Porto Rico: Javier Bardem e Viggo Mortensen nel cast

Protagonista di un chiacchieratissimo show durante l'intervallo del Super Bowl, Bad Bunny torna al centro delle cronache. Stavolta non si parla di musica, bensì di cinema. Il rapper portoricano si prepara al debutto come attore protagonista in Porto Rico, biopic storico che vedrà alla regia un altro rapper, il connazionale Residente.

Super cast in arrivo per il film, una lettera d'amore all'isola di Portorico, che vede coinvolti nel progetto Javier Bardem, Edward Norton e Viggo Mortensen e che è prodotto da Alejandro Gonzales Inarritu. Focus della storia, scritta a quattro mani da Residente con lo sceneggiatore premio Oscar Alexander Dinelaris, sarà la vita del rivoluzionario portoricano José Maldonado Román, noto come Águila Blanca, come anticipato da Deadline.

Bullet Train: Bad Bunny in una scena del film

Porto Rico: trama e ambientazione del film storico con Bad Bunny

In fase di sviluppo dal 2023, il dramma storico si concentrerà su José Maldonado Román, rivoluzionario attivo a Portorico tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo. Noto come Águila Blanca, Maldonado Román combatté contro i colonizzatori spagnoli sull'isola e guidò rivolte contro le autorità.

Nel 1897, partecipò alla rivolta di Yauco come uno dei circa 300 ribelli che miravano a prendere d'assalto la caserma della guardia civile spagnola. Fu la prima volta che la moderna bandiera portoricana fu issata pubblicamente sull'isola. Le sue gesta gli fruttarono la reputazione di bandito, di conseguenza imprigionato più volte per le sue azioni politiche tra il 1898 e il 1909, ma la sua abilità nell'evadere dal carcere lo portò ad essere definito un "mago".

Secondo quanto anticipato, il film di Residente "vedrà la fusione di eventi storici con con un approccio viscerale e lirico e una narrazione avvincente ispirata a eventi reali".

"Fin da bambino sognavo di fare un film sul mio Paese" ha dichiarato Residente. "La vera storia di Porto Rico è sempre stata circondata da controversie. Questo film è una riaffermazione di chi siamo, raccontata con l'intensità e l'onestà che la nostra storia merita".

La carriera da attore di Bad Bunny

Porto Rico segnerà il debutto di Bad Bunny in un ruolo da protagonista. Ma il rapper ha all'attivo numerose partecipazioni in ruoli minori.

Nel 2022, è apparso nell'action thriller Bullet Train nei panni del leader di una gang che affronta Brad Pitt in una sanguinosa rissa all'arma bianca. L'anno scorso, ha recitato in Caught Stealing di Darren Aronofsky nei panni di un piccolo criminale che minaccia di sparare ad Austin Butler.