Super Bowl, lo sfogo di Trump contro Bad Bunny: "Uno schiaffo al nostro Paese"

Nonostante avesse annunciato l'intenzione di non guardare il Super Bowl perché contrariato dalle scelte prese in merito all'Halftime Show, il presidente USA Donald Trump ha guardato l'esibizione di Bad Bunny e l'ha, prevedibilmente, criticata.

Trump ha dichiarato pubblicamente di aver odiato lo show con protagonista il rapper portoricano, definendolo il peggiore di tutti i tempi, affermando che quello andato in scena non è altro che uno 'schiaffo al nostro Paese'.

L'attacco di Donald Trump a Bad Bunny

Attraverso il proprio social Truth, Donald Trump ha dichiarato: "L'Halftime Show del Super Bowl è assolutamente terribile, uno dei peggiori, DI SEMPRE! Non ha alcun senso, è un affronto alla grandezza dell'America e non rappresenta i nostri standard di successo, creatività o eccellenza. Nessuno capisce una parola di quello che questo tizio sta dicendo, e le danze sono disgustose, soprattutto per i bambini piccoli che guardano da tutti gli Stati Uniti e da tutto il mondo" ha attaccato il presidente.

"Questo 'spettacolo' è solo uno 'schiaffo in faccia' al nostro Paese, che sta fissando nuovi standard e record ogni singolo giorno, compresi il miglior mercato azionario e i migliori 401(k) della storia! Non c'è nulla di stimolante in questo pasticcio di Halftime Show e guardate, riceverà ottime recensioni dai Fake News Media, perché non hanno la minima idea di ciò che sta accadendo nel MONDO REALE. E, a proposito, la NFL dovrebbe sostituire immediatamente la sua ridicola nuova regola sul kickoff. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! Presidente DONALD J. TRUMP".

L'esibizione di Bad Bunny e il messaggio all'America

Settimana scorsa, la portavoce di Trump Karoline Leavitt, disse alla stampa che il presidente avrebbe preferito di gran lunga vedere un'esibizione di Kid Rock rispetto a Bad Bunny, riferendosi all'alternativa proposta da Turning Point USA.

Al termine della propria performance, Bad Bunny ha urlato "Dio benedica l'America", dopo aver cantato in spagnolo alcuni dei suoi maggiori successi e aver reso omaggio a Porto Rico, territorio statunitense. I sostenitori del rapper hanno sottolineato come, nonostante sia stato interpretato come un messaggio politico sul tema dell'immigrazione, i portoricani sono cittadini statunitensi dal 1917, anche se non possono votare per il presidente e non hanno rappresentanza con diritto di voto al Congresso.